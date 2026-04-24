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onemarkets Blog
24.04.2026 12:06 Uhr
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DAX stabilisiert sich zum Wochenschluss

Der DAX zeigt sich zum Wochenschluss nahezu unverändert und stabilisiert sich nach den Verlusten der vergangenen Tage. Auch der Euro Stoxx 50 handelt nur leicht höher. Von den US-Börsen kommen vorbörslich überwiegend uneinheitliche Signale. Während der Nasdaq 100 im Plus notiert, zeigt sich der Dow Jones leicht negativ. In Asien zeigte sich der Nikkei 225 hingegen klar fester und verzeichnete zum Handelsschluss spürbare Zugewinne.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht weiterhin der deutlich erhöhte Ölpreis, der von der ungelösten Eskalation im Nahen Osten getrieben wird. Die stockenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran halten die Risikoprämie im Energiesektor hoch; zusätzliche US-Militärpräsenz in der Region verschärft die Unsicherheit. Zudem richtet sich der Blick nach Deutschland: Heute wird das ifo-Geschäftsklima für April veröffentlicht, ein wichtiger Stimmungstest für die heimische Wirtschaft und potenzieller Impulsgeber für den späten Handel.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

SAP verzeichnet zum Handelsstart eine kräftige Aufwärtsbewegung. Auslöser sind besser als erwartete Kennzahlen aus dem Cloudgeschäft; insbesondere der hohe Auftragsbestand für die kommenden zwölf Monate sorgt nach dem jüngsten Kursrücksetzer für Erleichterung am Markt. Die Aktie profitiert zudem von erhöhtem Handelsvolumen nach den Zahlen.

Auch Siemens Energy steht klar im Fokus. Die Papiere legen spürbar zu, nachdem der Konzern nach einem starken ersten Geschäftshalbjahr optimistischer auf das Gesamtjahr blickt. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Energietechnik und Netzinfrastruktur treibt die Fantasie - das Papier bleibt eines der lebhaftesten im Leitindex.

Im Nebenwertebereich sorgt Atoss Software für Aufmerksamkeit. Die Aktie springt deutlich an, nachdem das Unternehmen seine Margenziele angehoben hat. Ein solider Jahresauftakt und höhere Erwartungen für den weiteren Verlauf des Jahres befeuern die Nachfrage, was sich in ungewöhnlich hohen Umsätzen widerspiegelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bear UN5A7N 11,25 25216,18852 Punkte 22,31 Open End
DAX Bear UG2ZSA 21,14 26238,207104 Punkte 11,63 Open End
Silber Bull UN668C 8,91 64,955876 USD 7,22 Open End
DAX Bull UN6WHE 10,93 23111,37961 Punkte 22,22 Open End
SAP SE Bull UN73XB 4,45 104,668719 EUR 3,31 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
TSMC LtD ADR Call UN0N1K 8,38 300,00 USD 3,22 17.06.2026
DAX Put UN74D2 4,36 23400,00 Punkte 17,85 12.06.2026
Salesforce Inc. Call UN6NPE 0,83 188,00 USD 17,79 17.06.2026
Dell Technologies Inc. Call UN6SJQ 6,13 160,00 USD 2,41 16.12.2026
Halliburton Company Call UN06FC 5,88 35,00 USD 4,25 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Short UN2HU7 1,07 25765,164247 Punkte 15 Open End
SAP SE Long UN3ZEF 4,59 105,545892 EUR 4 Open End
Siemens Energy AG Long UN4L2T 11,69 146,267617 EUR 5 Open End
SAP SE Long HD9UER 1,51 93,820284 EUR 3 Open End
Siemens Energy AG Long UN4L2T 11,69 146,267617 EUR 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.04.2026; 10:00 Uhr;

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