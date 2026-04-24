Mitteilung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.:

ANMELDUNG zum E-Mail-Verteiler des gemeinsamen Vertreters der Anleiheinhaber der ABO-Energy-Anleihe 2024/2029

Hinweis: Diese Corporate News erhalten Sie im Auftrage des Herrn RA Markus W. Kienle als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der ABO Energy GmbH & Co.KGaA begebenen Anleihe 2024/2029 mit der ISIN: DE000A3829F5.

Herr RA Markus Kienle ist auf der Anleihegläubigerversammlung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA am 09.03.2026 in Wiesbaden zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger (im Folgenden: Gemeinsamer Vertreter) der ...

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