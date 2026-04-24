© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenausklang richtungslos, während geopolitische Spannungen und Makro-Unsicherheiten die Risikobereitschaft dämpfen.Die führende Kryptowährung Bitcoin notiert Freitagmittag bei 77.500 US-Dollar und bewegt sich damit nahezu unverändert auf Tagesbasis. Auf Wochensicht ergibt sich dennoch ein moderates Plus von 2,2 Prozent. Ethereum verliert auf Tagesbasis 0,5 Prozent und liegt damit auf Wochensicht rund 2 Prozent im Minus. XRP kann sich zwar leicht behaupten und legt am Freitagmittag um 0,8 Prozent zu, bleibt jedoch mit einem Wochenverlust von 1,6 Prozent ebenfalls im negativen Bereich. Andere große Projekte wie BNB oder Solana verzeichnen lediglich minimale …Den vollständigen Artikel lesen
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