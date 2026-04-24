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Der Ethereum Kurs steht im April 2026 in einem bemerkenswerten Spannungsfeld zwischen schwacher Preisentwicklung und starken Fundamentaldaten. ETH notiert bei rund 2.300 Dollar und liegt damit mehr als 55 Prozent unter seinem Allzeithoch von knapp 4.935 Dollar aus dem August 2025. Gleichzeitig erreichen die Netzwerkkennzahlen neue Höchststände, die in früheren Zyklen als Vorboten einer Trendwende galten. Das Ethereum-Mainnet verzeichnete am 12. April 3,62 Millionen tägliche Transaktionen und stellte damit ein neues Allzeithoch auf. Über 30 Prozent des gesamten ETH-Angebots sind im Staking gebunden, ebenfalls ein historischer Rekord. Analysten wie TD Cowen und Standard Chartered sehen darin klare bullische Signale für die zweite Jahreshälfte. Doch der Token spiegelt diese Stärke bisher nicht wider und handelt weiterhin unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Diese Diskrepanz zwischen Nutzung und Bewertung ist das beherrschende Thema des Monats. Für manche Anleger entsteht die bessere Renditechance gerade an einer völlig anderen Stelle im Markt.

Ethereum Kurs bei 2.300 Dollar: Transaktionsrekord und Staking-Hoch treffen auf Kurskorrektur

Leon Waidmann, Forschungsleiter bei Lisk, hob hervor, dass das Ethereum-Mainnet am 12. April 3,62 Millionen Transaktionen verarbeitete und damit ein neues Allzeithoch erreichte, wie BeInCrypto berichtete. Im ersten Quartal 2026 summierten sich die Gesamttransaktionen auf über 200 Millionen, ein Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das Stablecoin-Angebot auf Ethereum kletterte auf 180 Milliarden Dollar und macht damit rund 60 Prozent des globalen Stablecoin-Marktes aus. Über 30 Prozent des gesamten ETH-Angebots sind mittlerweile im Proof-of-Stake-Netzwerk gesperrt, was einen historischen Rekord darstellt. Dieser hohe Staking-Anteil reduziert das zirkulierende Angebot dauerhaft und verringert den Verkaufsdruck am Markt.

Der Ethereum Kurs notiert trotz dieser Rekorde bei rund 2.300 Dollar und liegt damit 55 Prozent unter dem Allzeithoch bei 4.935 Dollar laut BeInCrypto. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei 22.000 Dollar bis 2028, gestützt auf die Akkumulation von 3,8 Prozent aller zirkulierenden ETH durch Institutionen seit Juni 2025, wie ad-hoc-news zusammenfasste. TD Cowen nennt 3.650 Dollar als realistisches Jahresendziel, was einem Aufwärtspotenzial von rund 66 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht. Institutionen kaufen weiterhin zu, und die ETH/BTC-Ratio stieg auf ein Dreimonatshoch bei 0,0313.

Auf dem Wochenchart zeigte der MACD ein bullisches Crossover, ein Signal, das in der Vergangenheit bereits zweimal größere Rallyes angekündigt hat. Doch ETH liegt auf allen übergeordneten Zeitebenen unter den langfristigen Durchschnitten, was das technische Bild angespannt hält. Die Unterstützung bei 2.200 Dollar bleibt die kritische Linie, deren Bruch den Weg Richtung 2.000 Dollar öffnen würde. Die Lücke zwischen Rekordnutzung und gedrücktem Preisniveau hat sich historisch immer geschlossen, doch der Zeitpunkt bleibt ungewiss. Tokens, die auf Ethereum gebaut werden, sind in jedem vergangenen Zyklus schneller und stärker gestiegen als ETH selbst, weil sie die Infrastruktur nutzen, ohne die Last einer dreistelligen Milliardenbewertung zu tragen.

Der Ethereum Kurs braucht Zeit, doch Pepeto liefert das Einstiegsfenster vor dem Listing

ETH benötigt möglicherweise Monate, um seine Fundamentaldaten vollständig einzupreisen. Für Anleger, die nicht auf eine langsame Erholung warten wollen, stellt ein Projekt mit funktionierender Infrastruktur und einem bevorstehenden Listing eine ganz andere Renditerechnung auf. Genau dort positioniert sich Pepeto im aktuellen Markt, und die Struktur erinnert an die frühesten Tage erfolgreicher Exchange-Tokens.

Die Exchange läuft bereits, während der Presale-Preis noch gilt, sodass jedes Wallet ein funktionierendes Produkt ab dem ersten Tag erhält. Swaps kosten keine Gebühren über alle Token hinweg, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Assets zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne einen Cent zu nehmen. Jeder Swap, jede Bridge-Transaktion und jeder Scan läuft über den Pepeto-Token und erzeugt damit native Nachfrage bei jeder Nutzung. Eine KI-Engine analysiert jeden Contract vor dem Einstieg und schützt das Kapital vor betrügerischen Projekten.

Jedes Tool auf der Plattform funktioniert heute und nicht erst nach dem Listing, weshalb die Frage nach dem besten Einstieg immer wieder auf Pepeto zurückkommt. Der Schöpfer hinter Pepes 11 Milliarden Dollar schwerem Meme-Imperium, das rein aus Community-Energie entstand, steht hinter diesem Projekt. Ein ehemaliger Binance-Entwickler verantwortet die technische Seite und bringt das Wissen mit, das für ein Listing auf der größten Börse der Welt nötig ist.

SolidProof prüfte und bestätigte jeden einzelnen Contract vor dem Presale-Start, sodass Anleger mit der Sicherheit einer unabhängig geprüften Codebasis einsteigen. Über 9,46 Millionen Dollar flossen in den Vertrag bei einem Preis von 0,0000001866 Dollar, und das bestätigte Binance-Listing rückt mit jeder Woche näher. Dieses Kapital kam herein, während der Fear-and-Greed-Index unter 15 stand, was beweist, dass diese Wallets die Mathematik vor der Masse durchgerechnet haben. Mit jeder Phase, die sich füllt, wird das Fenster enger, und sobald der Handel beginnt, ist dieser Einstieg Geschichte. Der aktuelle Presale-Zugang und alle weiteren Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.

Fazit

Der Ethereum Kurs hält sich bei 2.300 Dollar in einem Quartal, in dem die Netzwerkaktivität Rekorde bricht und institutionelle Nachfrage weiter aufbaut. Pepeto hebt sich davon ab, weil eine funktionierende Exchange mit Presale-Preisen das bietet, was ein Asset mit 280 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr liefern kann. Dieses Setup erinnert an die Wallets, die ETH bei 8 Dollar im Jahr 2016 kauften und bis 2021 sechsstellige Positionen hielten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass die Phasen sich schnell schließen, und jede Stunde näher am Listing ist eine Stunde näher daran, dass dieser Einstieg für immer verschwindet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welches Signal zeigt der Ethereum Kurs im April 2026?

Das Ethereum-Mainnet erreichte am 12. April mit 3,62 Millionen täglichen Transaktionen ein Allzeithoch, über 30 Prozent des Angebots sind im Proof-of-Stake-Netzwerk gesperrt, und der MACD auf dem Wochenchart zeigt ein bullisches Crossover. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei 22.000 Dollar bis 2028, wenn die Unterstützung bei 2.200 Dollar hält.

Welches Projekt bietet funktionierende Exchange-Tools vor dem Listing?

Pepeto betreibt eine von SolidProof auditierte Exchange mit gebührenfreiem Trading und einer Cross-Chain-Bridge, gebaut vom Mitgründer des originalen Pepe-Tokens und einem ehemaligen Binance-Entwickler. Der Presale sammelte über 9,46 Millionen Dollar ein, und das Binance-Listing ist bestätigt. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io.