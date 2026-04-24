Datum der Anmeldung:
22.04.2026
Aktenzeichen:
B3-59/26
Unternehmen:
1. IKK gesund plus, Magdeburg; 2. IKK Brandenburg und Berlin, Potsdam; freiwillige Vereinigung gemäß § 155 Abs. 1 SGB V
Produktmärkte:
GKV, gesetzliche Krankenkassen, gesetzliche Krankenversicherung
22.04.2026
Aktenzeichen:
B3-59/26
Unternehmen:
1. IKK gesund plus, Magdeburg; 2. IKK Brandenburg und Berlin, Potsdam; freiwillige Vereinigung gemäß § 155 Abs. 1 SGB V
Produktmärkte:
GKV, gesetzliche Krankenkassen, gesetzliche Krankenversicherung
© 2026 Bundeskartellamt