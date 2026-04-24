Datum der Anmeldung:
22.04.2026
Aktenzeichen:
B1-73/26
Unternehmen:
VDK Groep B.V., Zwolle, Niederlande/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die Nitech GmbH, Oberkirch
Produktmärkte:
Elektroinstallation, Technische Gebäudeausrüstung
22.04.2026
Aktenzeichen:
B1-73/26
Unternehmen:
VDK Groep B.V., Zwolle, Niederlande/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die Nitech GmbH, Oberkirch
Produktmärkte:
Elektroinstallation, Technische Gebäudeausrüstung
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