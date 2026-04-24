Datum der Anmeldung:
21.04.2026
Aktenzeichen:
B1-71/26
Unternehmen:
NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die IBB Institut für berufliche Bildung AG, Buxtehude
Produktmärkte:
Weiterbildungs- und Umschulungsdienstleistungen
21.04.2026
Aktenzeichen:
B1-71/26
Unternehmen:
NORD Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Hannover/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die IBB Institut für berufliche Bildung AG, Buxtehude
Produktmärkte:
Weiterbildungs- und Umschulungsdienstleistungen
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