Datum der Anmeldung:
20.04.2026
Aktenzeichen:
B9-49/26
Unternehmen:
Inter Infrastructure Capital II S.A., (Interogo-Gruppe), (LUX); indirekte Minderheitsfinanzbeteiligung an der Nordic Ferry Infrastructure Holding AS, (NO)
Produktmärkte:
Güterbeförderung in der Schifffahrt, Personenbeförderung in der Schifffahrt
20.04.2026
Aktenzeichen:
B9-49/26
Unternehmen:
Inter Infrastructure Capital II S.A., (Interogo-Gruppe), (LUX); indirekte Minderheitsfinanzbeteiligung an der Nordic Ferry Infrastructure Holding AS, (NO)
Produktmärkte:
Güterbeförderung in der Schifffahrt, Personenbeförderung in der Schifffahrt
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