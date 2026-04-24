Datum der Anmeldung:
20.04.2026
Aktenzeichen:
B5-47/26
Unternehmen:
Emirates Global Aluminium PJSC / EGA International Holdings / Eco Green (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung von Sekundäraluminiumlegierungen, Recycling von Aluminiumschrott, Sekundäraluminium (Barren Blöcke)
20.04.2026
Aktenzeichen:
B5-47/26
Unternehmen:
Emirates Global Aluminium PJSC / EGA International Holdings / Eco Green (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung von Sekundäraluminiumlegierungen, Recycling von Aluminiumschrott, Sekundäraluminium (Barren Blöcke)
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