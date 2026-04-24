Datum der Anmeldung:
20.04.2026
Aktenzeichen:
B9-51/26
Unternehmen:
Solvd GmbH, München (D); Erwerb von 70% der Anteile und alleiniger Kontrolle an der Melody NewCo GmbH, Mutlangen (D)
Produktmärkte:
Dienstleistungen im Bereich der automatisierten IT-gestützten Kfz- Schadensprozesse, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Kfz Versicherungen, Softwareentwicklung
20.04.2026
Aktenzeichen:
B9-51/26
Unternehmen:
Solvd GmbH, München (D); Erwerb von 70% der Anteile und alleiniger Kontrolle an der Melody NewCo GmbH, Mutlangen (D)
Produktmärkte:
Dienstleistungen im Bereich der automatisierten IT-gestützten Kfz- Schadensprozesse, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Kfz Versicherungen, Softwareentwicklung
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