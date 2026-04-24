Datum der Anmeldung:
17.04.2026
Aktenzeichen:
B1-69/26
Unternehmen:
International Workplace Group plc., London, Vereinigtes Königreich/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die TOG 2 (Germany) Limited, London, Vereinigtes Königreich
Produktmärkte:
Büroimmobilien
17.04.2026
Aktenzeichen:
B1-69/26
Unternehmen:
International Workplace Group plc., London, Vereinigtes Königreich/Mittelbarer Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die TOG 2 (Germany) Limited, London, Vereinigtes Königreich
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Büroimmobilien
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