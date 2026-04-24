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Jungheinrich fällt heute wegen schwacher Q1-Zahlen. Laut vorläufiger Zahlen für das erste Quartal 2026 sank der Umsatz von 1.305 Mio. € auf 1.272 Mio. €. Das entspricht einem Rückgang von 2,5 %. Das EBIT brach um 45,9 % auf 56,5 Mio. € ein. Die EBIT-Marge fiel von 8,0 % auf 4,4 %. Das ist der eigentliche Belastungspunkt.Jungheinrich begründet die schwachen Zahlen mit erhöhtem Preisdruck, negativen Auslastungseffekten und dem Streik im Werk Lüneburg. Zusätzlich belasteten 20 Mio. € aus der Entkonsolidierung der russischen Tochtergesellschaft und 1 Mio. € Transformationskosten. Ohne diese Sondereffekte wäre das Ergebnis weniger schwach ausgefallen. Der operative Margendruck bleibt aber trotzdem sichtbar.Positiv ist nur der Auftragseingang. Er stieg um 10,8 % auf 1.535 Mio. €. Der Anstieg beruhte laut Jungheinrich auch auf Vorzieheffekten wegen Preiserhöhungen. Das nimmt dem Ordereingang etwas Qualität. Die Jahresprognose blieb unverändert. Die eigentlich für den 31. März 2026 vorgesehene Zwischenmitteilung soll nun am 7. Mai 2026 veröffentlicht werden.Charttechnisch ist der heutige Rutsch heikel. Die Aktie fällt aus einer ohnehin angeschlagenen Lage heraus. Sollte der Kurs signifikant unter die Unterstützungszone bei 24 bis 26 € rutschen, würde das die charttechnische Verfassung der Aktie signifikant verschlechtern. Eine schnelle Erholung braucht neue Aussagen zur Qualität des Auftragseingangs und zur Normalisierung der EBIT-Marge.Fazit: Der heutige Kursrutsch ist gerechtfertigt. Jungheinrich hat im Auftragseingang zwar einen Lichtblick geliefert, aber der EBIT-Einbruch ist zu stark. Für einen nachhaltigen Dreh reicht die unveränderte Prognose nicht. Die Aktie wird erst wieder interessanter, wenn die Marge wieder glaubhaft Richtung 7 % bis 8 % läuft. Sie möchten regelmäßig solche News auf Ihrem Handy lesen?(https://www.bernecker.info/app)Oliver Kantimm, Bernecker-Redaktion