Berlin (ots) -Im Jahr 2025 sind in Deutschland 2.814 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet und rund 48.000 schwer verletzt worden. In den meisten Fällen ist menschliches Fehlverhalten die Ursache. Aber auch technische Mängel spielen eine Rolle, die aber bei der Unfallaufnahme vor Ort nicht immer sofort ermittelt werden können. Wichtiges Instrument zur Reduktion technischer Mängel von Fahrzeugen ist die Hauptuntersuchung. TÜV-Verband und DEKRA haben daher eine wissenschaftliche Studie bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden in Auftrag gegeben. Die Studie untersucht die "Bedeutung der Hauptuntersuchung und deren Prüfintervalle für die Verkehrssicherheit". Dafür wurden rund 2.500 Unfallgutachten ausgewertet. Ein Ergebnis: Technische Mängel werden in der Unfallstatistik systematisch unterschätzt.Wie können technische Mängel an Fahrzeugen weiter reduziert werden? Welche Rolle spielt dabei das Fahrzeugalter in einem rapide alternden Pkw-Bestand? Und welche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der HU sollten im aktuell diskutierten "Roadworthiness Package" der EU-Kommission berücksichtigt werden?Diese und weitere Fragen beantworten wir bei einer Hybrid-Pressekonferenz, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Montag, 4. Mai 2026, 10:00 UhrOrt: Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum 4Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinOnline: Die Online-Teilnahme ist möglich unter https://pressekonferenz.tv/Ihre Gesprächspartner sind:- Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer, TÜV-Verband e.V.- Jann Fehlauer, Geschäftsführer, DEKRA Automobil GmbH- Prof. Lars Hannawald, Professor für Kraftfahrzeugtechnik und Sicherheit, HTW Dresden- Prof. Jürgen Bönninger, Lehrbeauftragter für Verkehrssicherheit und Sachverständigenwesen, HTW DresdenBitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6262070