BlackRock - BLK: JETZT beim weltgrößten Vermögensverwalter einsteigen?

Kaufsignal bei 1075 USD!

Breakout-Setup bei der BlackRock-Aktie (BLK). Sorgt das Golden Cross für den nächsten Kursschub?

BlackRock (BLK) US09290D1019

Rückblick: Im Halbjahreschart sehen wir ein Minus von circa 7.8 Prozent bei der Blackrock-Aktie. Als bullische Elemente erkennen wir das Breakout-Setup der letzten zehn Handelstage sowie die sich gerade zum Golden Cross formierenden gleitenden Durchschnitte, die dem Wertpapier zusätzliches Momentum verleihen könnten.

Blackrock-Aktie: Chart vom 23.04.2026, Kürzel: BLK Kurs: 1053.47 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Sobald die Blackrock-Aktie über 1075 USD notiert, erhalten wir ein sauberes Kaufsignal. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 16. Januar.

Mögliches bärisches Szenario

Die breite Diversifizierung bedeutet, dass die Blackrock-Aktie beim nächsten Börsencrash womöglich auch abverkauft wird. Unterhalb der letzten fünf Tageskerzen wäre ein geeignetes Niveau für eine Absicherung.

Meinung

BlackRock hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal eindrucksvoll gezeigt, dass die operative Entwicklung intakt ist. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12.0 Prozent auf 5.28 Mrd. USD, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 15.0 Prozent auf 11.30 USD zulegte. Besonders erfreulich entwickelte sich das verwaltete Vermögen, das auf den Rekordwert von 11.58 Bio. USD kletterte. Nettozuflüsse von 84.0 Mrd. USD unterstreichen die anhaltend hohe Nachfrage institutioneller und privater Anleger nach den Produkten des Konzerns. Vor allem das ETF-Geschäft bleibt ein zentraler Wachstumstreiber. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sprechen die starken Fundamentaldaten, die hohe Profitabilität und die robuste Marktstellung dafür, dass BlackRock langfristig hervorragend positioniert ist. Auch die kontinuierlich steigende Dividende macht die Aktie für langfristig orientierte Anleger attrakti





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 171.69 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 849.69 Millionen USD

Meine Meinung zu BlackRock ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.tikr.com/de/blog/blackrock-has-fallen-14-from-its-peak-the-q1-earnings-just-proved-the-bears-wrong

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Autor: Thomas Canali

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