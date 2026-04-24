Uber investiert über eine Wandelanleihe in das auf Wasserstoffmobilität in der Metropolregion Paris fokussierte Joint Venture HysetCo. Zur Höhe der Investition macht HysetCo keine Angaben. Bis Ende dieses Jahres soll aber jedes fünfte Fahrzeug der Pariser "Business Taxi"-Flotte von Uber ein Brennstoffzellenauto sein. Neben diesem kurzfristigen Ziel für das laufende Jahr haben HysetCo und Uber vereinbart, dass in den nächsten fünf Jahren fast 2.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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