EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Erlösen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre; Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung 2026
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|Deutschland
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