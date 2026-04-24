Mainz (ots) -60 Jahre "Report Mainz": Kritisch, unabhängig und mutigSWR Intendant Kai Gniffke: "Exzellenter Journalismus als Fundament unserer Demokratie" / ARD Programmdirektorin Christine Strobl: "Politikmagazine gehören zur DNA der ARD" / Jubiläumssendung am 28. April 2026, 21:45 Uhr im ErstenMainz. Das ARD-Politikmagazin "Report Mainz" des Südwestrundfunks (SWR) steht seit 60 Jahren für sorgfältigen investigativen Journalismus und exklusive, preisgekrönte Recherchen. Der SWR würdigt das Jubiläum mit einem Filmbeitrag in der "Report Mainz"-Jubiläumssendung am 28. April 2026 um 21:45 Uhr im Ersten und mit einem umfangreichen Web-Special auf www.reportmainz.de. Zudem erhalten Studio und Grafik der Sendung ebenso wie der "Fuchs", das Wappentier von "Report Mainz", im Jubiläumsjahr ein Update und damit einen moderneren Look.SWR Intendant Gniffke: "Missstände aufdecken und Machtmissbrauch offenlegen"SWR Intendant Kai Gniffke hebt anlässlich des Jubiläums die Bedeutung für die Demokratie hervor: "Seit 60 Jahren steht Report Mainz für investigative Recherchen, die Missstände aufdecken, Machtmissbrauch offenlegen und gesellschaftliche Debatten anstoßen. Exzellenter Journalismus wie dieser ist das Fundament unserer Demokratie - kritisch, unabhängig und mutig."ARD Programmdirektorin Strobl: "Journalismus muss unbequem sein"ARD Programmdirektorin Christine Strobl betont die große Bedeutung der Politikmagazine für den Senderverbund: "Politikmagazine wie 'Report Mainz' gehören zur DNA der ARD - sie sind ihre DNA. Wenn man über einen solchen Geburtstag nachdenkt, wird einem bewusst, wie lange und wie viel investigative Arbeit hier geleistet wurde. Das ist der Kern des Journalismus. Journalismus darf sich nicht am Mainstream oder an dem orientieren, was gewollt ist, sondern muss immer wieder unbequem sein. Und genau das ist 'Report Mainz' - mit voller Leidenschaft, voller Berechtigung und seit vielen Jahren."Jubiläumssendung mit Archivschätzen und prominenten Stimmen"Report Mainz" blickt in der Jubiläumssendung (28.4.2026, 21:45 Uhr im Ersten), moderiert von Nadia Kailouli, auf die wichtigsten Recherchen aus den vergangenen 60 Jahren zurück und begibt sich auf eine Zeitreise zurück zu den Anfängen im Jahr 1966, als die Sendung noch "Report Baden-Baden" hieß. Schon damals begann, was sich durch 60 Jahre Berichterstattung zieht: Kritische Recherchen, mutig und unabhängig, oft auch gegen den Strich, aber immer nah bei den Menschen. Prominente Stimmen kommen zu Wort, darunter auch ehemalige Bundesminister. Und der langjährige Report-Moderator Fritz Frey bügelt zum Jubiläum für uns noch einmal seine legendäre Weste auf.SWR Programmdirektor Clemens Bratzler: "Biss und Ausdauer"SWR Programmdirektor Clemens Bratzler sieht im Jubiläum auch einen Ausdruck der Langlebigkeit des Politikmagazins: "Erst 32 Jahre lang aus Baden-Baden, jetzt schon 28 Jahre aus Mainz - ein journalistischer Dauerbrenner, der läuft und läuft und läuft. 'Report Mainz' wird auch im siebten Lebensjahrzehnt ganz sicher nichts an Biss und Ausdauer verlieren."SWR Chefredakteurin Franziska Roth: "Hartnäckigkeit und Haltung"Für SWR Chefredakteurin Franziska Roth stehen die digitale Weiterentwicklung und Ausrichtung auf jüngere Zielgruppen im Blickpunkt: "Seit 60 Jahren beweist Report Mainz Hartnäckigkeit und Haltung - auch bei starkem Gegenwind. Stillstand gibt es nicht, mit ARD team.recherche und den jungen investigativen Dokus ist auch der Kurs hin zur digitalen Transformation gelungen."Mehr als 4.000 Recherchen und 800 Sendungen60 Jahre "Report Mainz", das bedeutet mehr als 4.000 investigative Recherchen in mehr als 800 Sendungen. Immer wieder deckt das "Report"-Team Missstände und Fehlentwicklungen auf - in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. "Report Mainz" sorgte für Schlagzeilen: etwa mit Recherchen zu "braunen Burschenschaften" und zur AfD, zu Machtmissbrauch durch Chefärzte, zu gefälschten Corona-Impfpässen, zur "Aserbaidschan-Connection, zu illegalen Mexiko-Waffendeals von Heckler & Koch, zum "Fall Mollath", zu Vetternwirtschaft in Parlamenten oder zu Tierquälereien. "Report Mainz" bedeutet: aufrüttelnder Journalismus, relevante Recherchen und bewegende Storys, und das seit nunmehr sechs Jahrzehnten. "Report Mainz" wird alle drei Wochen live aus dem Mainzer Funkhaus des SWR gesendet, mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalten regelmäßig ein.Namhafte Journalistinnen und JournalistenViele namhafte Journalistinnen und Journalisten haben "Report Mainz" in den vergangenen 60 Jahren als investigatives Aushängeschild aus dem Südwesten geprägt: Günter Gaus, Peter von Zahn, Franz Alt, Jochen Waldmann, Ulrich Craemer, Bernhard Nellessen, Fritz Frey, Birgitta Weber. Seit 2024 moderiert Nadia Kailouli die Sendung, 2025 hat Achim Reinhardt die Leitung der "Report"-Redaktion sowie der Abteilung Investigation und Recherche des SWR übernommen. Am 25. April 1966 ging das Magazin unter dem Titel "report" erstmals auf Sendung, produziert vom Südwestfunk in Baden-Baden. 1998 zog es um nach Mainz.In der Jubiläumssendung am Dienstag, 28. April 2026, werden außerdem folgende aktuelle Themen behandelt:- Abzocke bei Goldverkauf - Zu wenige Kontrollen, machtlose Polizei?- Gefahr von Geldwäsche? Riskante Iran-Geschäfte deutscher BankenZitate gegen Quellenangabe frei.Weitere Informationen auf www.reportmainz.deBei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an, Tel.: 06131 929-33351.Infos auch hier: http://swr.li/report-mainz-wird-60Newsletter "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel.: 06131 / 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6262128