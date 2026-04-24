Baden-Baden (ots) -Eine Reportagereise mit Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger / ab 5. Juni 2026 in der ARD Mediathek und am 10. Juni, 20:15 Uhr im ErstenEs wird die größte WM aller Zeiten, fünf Wochen, quer über den zerrissenen nordamerikanischen Kontinent. Mehr Spiele, mehr Teams, mehr Anstoßzeiten - keine WM für Fußballromantiker:innen. Oder doch? Die Reportagereise "WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM" mit Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger steht ab 5. Juni in der ARD Mediathek zum Abruf bereit und wird am 10. Juni um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Exklusive Einblicke in den deutschen WM-TraumEsther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger machen sich auf eine lange WM-Reise. Sie besuchen alle drei Gastgeberländer treffen Stars wie Leon Draisaitl - Eishockey-Idol in Kanada und in Deutschland. Mit Marco Reus erkunden sie den Fußball in Kalifornien in den USA, mit Fans erleben sie den kleinen Fußball-Grenzverkehr nach Tijuana in Mexiko. Vor allem sind sie aber nahe an der deutschen Mannschaft. Und natürlich träumen Deutschlands Elitekicker von einer erfolgreichen WM und dem Pokal. Exklusive Interviews mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck geben erstaunliche Einblicke.Ein Fußball-Turnier der ExtremeDie Fans in Curaçao feiern die erste WM-Teilnahme ihrer kleinen Karibik-Insel und fiebern dem Spiel gegen Deutschland entgegen. Kritiker:innen bemängeln den Gigantismus dieser Mega-WM mit über 100 Spielen, den überbordenden Kommerz, die mangelnde Rücksicht auf Spieler und deren Gesundheit. Astronomische Ticketpreise machen die WM für viele Fans unbezahlbar. Die angespannte politische Weltlage und die äußerst umstrittene Männerfreundschaft von US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino belasten dieses Turnier zusätzlich.Esther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger auf WM-EntdeckungsreiseEsther Sedlaczek und Thomas Hitzlsperger treffen auf ihrer Reise Freizeitkicker, Wirtschaftsfachleute, Fußballmanager, Spielerberater und den König der Athleten. Aus all diesen Begegnungen wird am Ende ein Bild, das zeigt, was diese WM kann und soll - aber auch, was sie nicht kann und vielleicht auch nicht soll.Produktion"WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM" ist eine Produktion des SWR, Autor: Philipp Sohmer, Redaktion: Thomas Wehrle. Die Reportage steht ab 5.6.2026 in der ARD Mediathek, Ausstrahlung im Ersten am 10.6., um 20:15 Uhr.Weitere Informationen unter: http://swr.li/wm-wahnsinn-und-titel-traeume-deutschland-bei-der-mega-wmFotos zum kostenlosen Herunterladen unter ARD-Foto (https://ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Felix Oser, felix.oser@swr.de, 07221 929 22986Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6262134