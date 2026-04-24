Mit ihrer deutsch-kanadischen Allianz wollen das Heidelberger KI-Unternehmen Aleph Alpha und Cohere die Vorherrschaft der US-Tech-Giganten brechen. Kann das gelingen? Das sagen die Beteiligten. Die Bundesregierung setzt mit Blick auf eine angestrebte größere Unabhängigkeit von KI-Anbietern aus den USA auf enge deutsch-kanadische Zusammenarbeit. Im Beisein von Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und seinem kanadischen Kollegen Evan Solomon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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