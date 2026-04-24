Fusionsenergie gilt als verheißungsvolle Zukunftstechnologie und der Wettlauf um das erste Kraftwerk ist in vollem Gange. Ein Forscherteam stellt die Kostenentwicklung für die Energiequelle auf den Prüfstand und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Fusionsenergie könnte in Zukunft eine zuverlässige, emissionsfreie Stromquelle darstellen. Doch bis es so weit ist, muss noch einiges geschehen: Abgesehen von einem stabilen technischen Ablauf, müssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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