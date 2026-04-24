Nur wenige Wochen nach dem Vorgänger stellt OpenAI jetzt das neue Spitzenmodell GPT-5.5 vor. Insgesamt ist es etwas teurer, soll bei gleicher Antwortzeit aber effizienter und selbstständiger sein. Erst Anfang März hatte OpenAI GPT-5.4 auf den Markt gebracht. Jetzt folgt schon das Nachfolgemodell GPT-5.5. In einem Blogbeitrag beschreibt das Unternehmen es weniger als Chatbot, sondern mehr als eigenständig arbeitenden KI-Agenten. Zahlreiche Benchmark-Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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