Trotz deutlicher Kursverluste zeigt Adobe eine außergewöhnlich starke fundamentale Entwicklung mit Rekordmargen, wachsendem Cashflow und steigenden Umsätzen. Besonders die aggressive KI-Strategie sowie neue Partnerschaften und die Semrush-Übernahme stärken die langfristigen Wachstumsaussichten. Entscheidend bleibt jedoch, ob Adobe seine KI-Initiativen künftig erfolgreich monetarisieren kann, um Investoren nachhaltig zu überzeugen.Rekordmargen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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