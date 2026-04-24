ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie schwächer als die europäische Branche gelaufen, und für die Ende April anstehenden Quartalszahlen hätten die Frankfurter schon klare Hinweise gegeben, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im zweiten Halbjahr sei eine Beschleunigung des Ertragswachstums wahrscheinlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
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