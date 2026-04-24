Ab nächster Woche müssen alle neuen Notebooks in der EU über USB-C laden können. Die Regelung gilt für die meisten Geräte - mit einer wichtigen Ausnahme. Notebooks benötigen ab dem 28. April 2026 einen USB-C-Anschluss zum Laden und für den Netzbetrieb. Das gilt für alle neuen Geräte, die in der EU verkauft werden. Die EU-Richtlinie dazu stammt bereits aus dem Jahr 2022 und tritt nun in die nächste Phase. Bereits seit Dezember 2024 gilt die USB-C-Pflicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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