München (www.fondscheck.de) - AllianceBernstein L.P. ("AB") steigt in Europa in das Aktive ETF-Geschäft ein und erweitert damit seine globale ETF-Plattform, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das hat das Unternehmen, das zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften gehört und global ein Vermögen von 867 Milliarden US-Dollar verwaltet, heute bekanntgegeben. Zunächst wird AB drei in Luxemburg registrierte Anleihen-UCITS-ETFs auflegen: den AB Global Corporate Bond UCITS ETF, den AB USD Corporate Bond UCITS ETF und den AB EUR Corporate Bond UCITS ETF. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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