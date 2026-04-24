Hyundai hat auf der Auto China in Peking sein erstes Modell der E-Auto-Reihe Ioniq speziell für den chinesischen Markt vorgestellt. Es nennt sich Ioniq V und basiert auf einem erst vor wenigen Tagen präsentierten Konzeptfahrzeug namens Venus Concept. Erst Mitte des Monats hatte Hyundai angekündigt, die international erfolgreiche Ioniq-Reihe auch nach China bringen zu wollen. Und dabei gleich zwei Konzeptfahrzeuge namens Earth Concept (E-SUV) und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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