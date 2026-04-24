PARIS, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chinas "Perlenhauptstadt", die Stadt Zhuji in der Provinz Zhejiang, gab am Donnerstag mit einer eigenen Ausstellung ihr Debüt in Paris. Im Oriental Paris wurde die Werbeveranstaltung für die Perlenindustrie der Großgemeinde Shanxiahu eröffnet. Damit unterstrich Zhuji eindrucksvoll seine weltweite Bedeutung für die Zucht und Produktion von Süßwasserperlen.

Die von der Zhejiang Pearl Industry Association organisierte Veranstaltung vereinte neun führende lokale Unternehmen, darunter Pure Pearl, Ruans und die Zhejiang Dongfang Shenzhou Pearl Group Co., Ltd., die nahezu 100 kunstvoll gefertigte Perlenobjekte präsentierten.

Die Ausstellung ist in drei eigens gestaltete Erlebnisbereiche unterteilt, die das kulturelle Erbe der Stadt, die hochwertigen Perlen der Region sowie die Leistungsfähigkeit ihrer Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam erzählen sie die Geschichte von Zhuji, der Heimat der legendären Schönheit Xishi. Zugleich veranschaulichen sie die gesamte Wertschöpfungskette - von der ökologischen Zucht bis hin zur Produktinnovation - und unterstreichen Zhujis Bedeutung als Herkunftsort von 73 Prozent der weltweit gehandelten Süßwasserperlen.

Ein zentraler Höhepunkt des Tages war die offizielle Eröffnung des Zhuji Pearl (Europe) Promotion Center, mit dem eine dauerhafte Präsentationsplattform und zugleich ein Vertriebskanal für Zhuji-Perlen in Europa geschaffen wurde - ein Schritt, der die internationale Präsenz chinesischer Perlenmarken weiter stärken soll.

Im Rahmen der Veranstaltung fand zudem ein Roundtable-Gespräch statt, bei dem Vertreter der Perlenunternehmen aus Zhuji und führende französische Designer einen intensiven Austausch über die Vermarktung chinesischer Perlen auf internationaler Ebene sowie über Perlendesign, kulturelle Narration und zeitgenössische Konsumtrends führten.

In ihrer Ansprache erklärte Chen Xiaying, Präsidentin der Zhejiang Pearl Industry Association, dass Perlen in der Großgemeinde Shanxiahu weit mehr als nur ein Wirtschaftszweig seien: "Sie sind Ausdruck einer Kultur und Handwerkskunst, die tief in unserem Erbe verwurzelt sind. Einerseits bewahren wir das über Generationen gewachsene Zucht-Know-how, andererseits entwickeln wir materialübergreifende Innovationen, damit orientalische Perlen in einem zeitgemäßen und vielfältigen Glanz erstrahlen können."

Laut offiziellen Angaben überschritt die Perlenindustrie der Großgemeinde Shanxiahu im Jahr 2025 einen Marktwert von 50 Milliarden Yuan (ca. 6,9 Milliarden US-Dollar). Die Produkte werden in mehr als 70 Länder und Regionen exportiert, darunter die Vereinigten Staaten. Die Ausstellung in Paris ist ein wichtiger Meilenstein in Zhujis "Go Global"-Strategie für das Jahr 2026 und positioniert die chinesische Perlenindustrie zugleich als hochwertige Marke auf der internationalen Bühne.

Quelle: Zhejiang Pearl Industry Association

Kontaktperson: Frau Wang, Tel: 86-10-63074558