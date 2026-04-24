© Foto: Altaf Qadri - APHändler rechnen nicht mit einer schnellen Entspannung. Das Nadelöhr für Öl und Gas könnte noch monatelang ein Risiko bleiben.Trotz verlängerter Waffenruhe zwischen den USA und Iran rechnen Märkte nicht mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität in der Straße von Hormus. Auf der Prognoseplattform Kalshi lag die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schiffsverkehr bis Anfang Juni normalisiert, zuletzt nur bei 34 Prozent. Erst für Anfang Juli sehen Händler mit 52 Prozent bessere Chancen, für August steigt der Wert lediglich auf 61 Prozent. Die Botschaft ist klar: Selbst wenn die militärische Eskalation vorerst nachlässt, erwarten Investoren monatelange wirtschaftliche Folgen. Die Straße von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE