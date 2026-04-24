Cardano Prognose: Wale kaufen 819 Millionen ADA, während der Markt zweifelt

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424 Wallets halten mittlerweile jeweils mehr als 10 Millionen ADA, und diese Zahl hat gerade einen Vier-Monats-Höchststand erreicht. Während der breite Markt in einer Phase der Angst steckt, haben diese Großinvestoren in den letzten Wochen rund 819 Millionen ADA im Wert von 214 Millionen Dollar angesammelt. Der Kurs liegt trotzdem bei nur 0,249 Dollar, ganze 92 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Cardano Prognose für 2026 zeigt je nach Analyst eine Spanne zwischen 0,24 und 0,80 Dollar. Im April steht der Protocol-11-Hardfork an, der die On-Chain-Governance grundlegend verändern soll. Gleichzeitig zieht ein anderes Projekt die schwersten Wallets im Kryptomarkt an, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die kein anderer Presale in diesem Jahr erreicht hat. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Cardano Prognose und die Daten hinter der Wal-Akkumulation im Detail. Er zeigt außerdem, wohin das Kapital fließt, das auf den nächsten großen Multiplikator setzt und nicht auf eine langsame Verdreifachung warten will.

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Cardano Prognose trotz 92 Prozent unter Allzeithoch: Wal-Akkumulation und Protocol-11-Hardfork

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ADA notiert aktuell bei 0,249 Dollar laut CoinGecko, was einem Rückgang von 92 Prozent gegenüber dem Allzeithoch bei 3,09 Dollar entspricht. Auf den ersten Blick spricht diese Zahl gegen den Token, doch die On-Chain-Daten erzählen eine ganz andere Geschichte. Laut CoinGabbar halten 424 Wallets mittlerweile jeweils mehr als 10 Millionen ADA, ein Vier-Monats-Höchststand seit Anfang Januar. Diese Großinvestoren haben während des jüngsten Kursrückgangs rund 819 Millionen Token im Wert von 214 Millionen Dollar akkumuliert, ein klares Signal für langfristiges Vertrauen in das Ökosystem.

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Der Treasury-Fonds von 71 Millionen Dollar sichert die Entwicklung von Hydra und Leios bis Ende 2026 finanziell ab. Das Leios-Upgrade soll die Transaktionskapazität auf über 1.000 pro Sekunde steigern, ein gewaltiger Sprung um den Faktor 10 bis 65 gegenüber dem heutigen Stand. Die Datenschutz-Sidechain Midnight ging am 31. März mit Google Cloud, MoneyGram und Worldpay als Validatoren live. Hashdex fügt ADA einem an der Nasdaq notierten ETF hinzu, was den institutionellen Zugang verbessert. Der Protocol-11-Hardfork im April 2026 soll die On-Chain-Governance und die Treasury-Verwaltung grundlegend umgestalten und dem Netzwerk eine neue Struktur geben.

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Trotz dieser Fortschritte bleibt die Cardano Prognose für 2026 insgesamt verhalten. Changelly sieht den Kurs zwischen 0,24 und 0,65 Dollar, während InvestingHaven im besten Fall 0,80 Dollar für möglich hält. Benzinga nennt ein Durchschnittsziel von 0,54 Dollar mit einem oberen Szenario bei 0,57 Dollar. Selbst der obere Rand dieser Spanne bedeutet nur eine Verdreifachung vom aktuellen Niveau, bei einer Marktkapitalisierung, die bereits mehrere Milliarden Dollar umfasst. Die Wale kaufen, weil sie langfristig an das Ökosystem glauben und die Technologie über den aktuellen Preis hinaus bewerten. Doch für den schnellen Multiplikator weit jenseits eines Dreifachen suchen die gleichen Wallets gleichzeitig an einem anderen Ort.

Pepeto: Cross-Chain-Börse sammelt 9,5 Millionen Dollar im schnellsten Presale des Jahres

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Was diese Wallets gefunden haben, ist ein Projekt, das die Grenzen einzelner Chains aufhebt und Handel zwischen Ökosystemen direkt verbindet. Pepeto bringt Ethereum, BNB Chain und Solana über eine integrierte Bridge zusammen, die Token in Sekunden zwischen den Netzwerken bewegt. Wer heute ADA hält und gleichzeitig auf anderen Chains handelt, versteht sofort, warum diese Verbindung echten Wert schafft. Die Plattform hat die letzte Testrunde bestanden und steht Tage vor dem öffentlichen Start.

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Die DeFi-Börse von Pepeto verarbeitet Swaps ohne Gebühren, und jeder Dollar, der nicht an Gebühren verloren geht, bleibt direkt im Portfolio des Händlers. Ein KI-gestützter Scanner prüft jeden gelisteten Token auf Rug-Pull-Risiken, versteckte Mint-Funktionen und verdächtige Muster in der Vertragslogik vor dem Handel. Dieses Werkzeug arbeitet vollständig automatisch und gibt dem Nutzer eine Sicherheitsebene, die auf den meisten dezentralen Börsen heute noch fehlt. Kein einziges Meme-Token-Projekt hat jemals ein funktionierendes DeFi-Produkt vor dem Börsenstart ausgeliefert.

Der Presale hat 9,5 Millionen Dollar eingesammelt, und kein anderer Presale in 2026 hat dieses Tempo erreicht. Die Wallet-Anzahl hat sich im letzten Monat verdoppelt, und CoinMarketCap hat eigenständig eine Live-Vorschauseite veröffentlicht, was nur bei Token geschieht, die kurz vor dem öffentlichen Handel stehen. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der erste Dollar in den Presale floss, was jedem Käufer eine Sicherheit bietet, die bei den meisten Presale-Projekten fehlt. Eine Binance-Notierung ist bestätigt, und der aktuelle Preis liegt bei 0,0000001866 Dollar. Glauber Contessoto wurde von CNBC porträtiert, nachdem er 250.000 Dollar in einen Meme-Token investierte und zum Millionär wurde. Dasselbe Muster aus frühem Einstieg und Überzeugung spiegelt sich heute in den Wallets wider, die auf der offiziellen Pepeto-Website ihre Positionen aufbauen.

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Fazit

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Die Cardano Prognose zeigt, dass Wale in großem Stil akkumulieren und die technische Entwicklung voranschreitet, aber der Multiplikator bei dieser Marktkapitalisierung bleibt überschaubar. Pepeto bietet den frühen Einstieg in ein funktionierendes Börseninfrastrukturprojekt, das ADA bei seinem aktuellen Bewertungsniveau nicht mehr liefern kann. Die SolidProof-Prüfung ist abgeschlossen, die bestätigte Binance-Notierung steht, und 9,5 Millionen Dollar im Presale sprechen die Sprache der Fakten. Wer in vergleichbaren Situationen gehandelt hat, weiß, dass das Fenster für diese Preise nicht ewig offen bleibt. Der Presale bewegt sich auf sein Ende zu, und der aktuelle Preis wird danach dauerhaft verschwinden.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die aktuelle Cardano Prognose für 2026 aus?

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Die Cardano Prognose zeigt Kursziele zwischen 0,24 und 0,80 Dollar für 2026. Changelly sieht den oberen Rand bei 0,65 Dollar, während InvestingHaven 0,80 Dollar für möglich hält. Der Protocol-11-Hardfork und das Leios-Upgrade mit über 1.000 Transaktionen pro Sekunde gelten als wichtigste Katalysatoren.

Was ist Pepeto und warum fließt Kapital in den Presale?

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Pepeto ist eine DeFi-Börse mit gebührenfreien Swaps auf Ethereum, BNB Chain und Solana, einer Cross-Chain-Bridge und einem KI-Scanner gegen Rug Pulls. Der Presale hat 9,5 Millionen Dollar eingesammelt, SolidProof hat den Code geprüft, und eine Binance-Notierung ist bestätigt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io.