Volkswagen stellt sich im wichtigsten Automarkt der Welt auf schwierigere Zeiten ein. Sinkende Verkaufszahlen und wachsender Wettbewerb zwingen den Konzern zu Anpassungen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf eine massive Elektro-Offensive, um verlorenes Terrain zurückzugewinnen.Absatzprognose deutlich gesenkt Volkswagen erwartet in China künftig geringere Verkaufszahlen als bislang angenommen. Statt der ursprünglich geplanten 3,5 bis vier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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