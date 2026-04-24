Meta steht vor einem tiefgreifenden Umbau, der Tausende Arbeitsplätze betrifft und die strategische Ausrichtung des Konzerns neu definiert. Der Tech-Riese reagiert damit auf steigende Kosten und massive Investitionen in Zukunftstechnologien. Besonders der Fokus auf künstliche Intelligenz verändert Strukturen und Prioritäten spürbar.Stellenabbau nimmt konkrete Formen an Der Facebook-Mutterkonzern plant den Abbau von rund 8000 Arbeitsplätzen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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