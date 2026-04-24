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Wir führen momentan 36 aktive Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 71 %. In dieser Woche haben wir einen Limit-Kauf platziert, einen Verkauf vorgenommen, zwei Analysen herausgegeben, ein Rating und zwei Stops angepasst und ein Kursziel platziert. Heute gibt es neue Ziele für drei Kursraketen, zwei neue Stops und Details zu den Transaktionen der Woche. Betroffen sind unter anderem, Broadcom, SK Hynix, Nebius, Evonik, CATL, Prysmian, BYD, Hugo Boss und Stellantis. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Erholung nach dem Iran-Krieg-Einbruch im März ist mittlerweile von einem Überschießen der Chip- und KI Boom abgelöst worden. Der SOX Semiconductor Index hat in 17 Handelstagen 40% zugelegt, das gab es noch nie. Die Wortschöpfung "Aufwärtscrash" machte diese Woche Karriere. Entsprechend erreichte der NASDAQ100 zuerst ein neues Allzeithoch. Auch der S&P500 schaffte einen neuen Rekord, wegen der hohen Gewichtung der Technologiewerte. DAX, DOW JONES und die meisten anderen Indizes können dem nicht folgen, weil die gehypten Segmente dafür nicht hinreichend vertreten sind.Wir setzen in der Situation auf starke Einzelwerte aus diesen Segmenten und freuen und über das glückliche Timing etwa bei SK Hynix, Nebius und Broadcom. Dazu weiter unten noch ein paar Details und Anpassungen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!