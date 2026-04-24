Unter dem Strich ein gutes Ergebnis für Pyramid: Die für das Unternehmen so wichtige Barkapitalerhöhung (KE) hat einen Emissionserlös von brutto 5,54 Mio. Euro eingebracht. Maximal möglich gewesen wären knapp 7,96 Mio. Euro. CEO Andreas Empl hat jedoch mehrfach betont, dass auch ein Ergebnis zwischen 5,0 und 5,5 Mio. Euro ein für Pyramid komfortables Resultat sei (siehe dazu unseren Beitrag HIER). Mit den Erlösen will das in den Bereichen Industrie-PC, Server und Displaylösungen tätige Unternehmen die Vorfinanzierungskraft für Großaufträge stärken und zusätzlich Bankverbindlichkeiten tilgen. Interessantes Detail: Aus den Bezugsrechten der bestehenden Aktionäre wurden nur gut 16 Prozent - bzw. 930.789 Stück - der maximal möglichen 5.766.968 neuen Anteilscheine gezeichnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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