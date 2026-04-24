Mainz (ots) -Pazifikinseln wie Palau und die Unterwasserwelt des Mittelmeers sind in zwei neuen Folgen von "Terra X: Faszination Wasser" das Ziel von Uli Kunz. Der Meeresbiologe und "Terra X"-Moderator nimmt die Zuschauer auf Palau mit zu verborgenen Seen mit bizarren Tieren, lernt die uralte Kunst der Navigation nach den Sternen und erfährt, wie Inseln entstehen. Bei einer Reise von Spanien zu den griechischen Inseln erkundet er die Natur am Mittelmeer: über und unter Wasser. Wie steht es um das beliebte Urlaubsmeer? Beide Folgen sind ab Mittwoch, 29. April 2026, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und im ZDF an den Sonntagen, 3. und 10. Mai 2026, um 19.30 Uhr zu sehen.Palau - Inselwelten des Pazifiks (1/2)Die Pazifikinseln brachten Hochkulturen hervor, boten Schutz für Gestrandete - und sind Heimat für einzigartige Tiere und Pflanzen. Was macht Inseln wie Palau so besonders? Das will Meeresforscher und "Terra X"-Moderator Uli Kunz in dieser Folge "Faszination Wasser" herausfinden. Er entdeckt verborgene Seen mit bizarren Tieren, erforscht geheimnisvolle Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg, lernt die uralte Kunst der Navigation nach den Sternen und erfährt, wie Inseln entstehen. Und er erklärt im Interview, (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-faszination-wasser-im-pazifik-und-im-mittelmeer) warum die Menschen auf Palau einen anderen Bezug zum Meer haben als wir: "Der Großteil des Staates besteht aus Wasser. Die Lebensgrundlage der Menschen ist unter anderem die Fischerei, aber auch der Tourismus. Damit wird zwangsläufig ein Bewusstsein entwickelt, dass gesunde Korallen und ein lebender Hai viel mehr wert sind als ein totes Tier."Unser Mittelmeer - Was lebt unter der Oberfläche? (2/2)Jeder dritte Tourist weltweit verbringt seinen Urlaub am Mittelmeer; allein auf Mallorca urlauben jedes Jahr mehr als zehn Millionen Menschen. Doch auch dort gibt es sowohl an Land als auch im Wasser unberührte Natur: Einige Seegraswiesen rund um die Balearen sind fast 100.000 Jahre alt. Unter Wasser ist das Mittelmeer ein Hotspot der Artenvielfalt, der unter anderem von Walen, Haien und Robben bevölkert wird. Es ist aber auch ein Brennpunkt von Umweltproblemen. Meeresbiologe und "Terra X"-Moderator Uli Kunz will herausfinden, wie es dem Mittelmeer geht, und reist dafür von Spanien bis zu den griechischen Inseln. Er begegnet Tieren, die vom Aussterben bedroht sind - und Menschen, die sich für ihren Schutz einsetzen. Und hat eine Empfehlung für alle, die mehr über das Leben unter Wasser erfahren möchten: "An vielen Stellen lässt sich die Unterwasserwelt auch ohne Tauchflasche erkunden. Badehose, Flossen, Taucherbrille und Schnorchel reichen aus."KontaktBei Fragen zum "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 - 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Hier finden Sie Presseinformationen (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-faszination-wasser-im-pazifik-und-im-mittelmeer) zur Reihe, dort sind für akkreditiere Journalistinnen und Journalisten auch beide Filme als Preview verfügbar.- Hier finden Sie den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer) zum Programm.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6262254