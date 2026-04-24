Anlässlich der Automobilmesse in Peking hat Bosch Mobility ein neues Fahrassistenzsystem vorgestellt, das hochautomatisiertes Fahren auf Level 3 ("hands-off, eyes-off") ermöglicht. Der Zulieferer erprobt das System aktuell auf öffentlichen Straßen im chinesischen Wuxi. Für den deutschen Zulieferer bedeutet das einen wichtigen Technologiesprung. Denn bot Bosch bislang nur Fahrassistenzsysteme (ADAS) auf Level 2 an, heißt Level 3 den Einstieg ins hochautomatisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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