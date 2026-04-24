© Foto: Dall-ETrotz hoher Verluste treibt Metaplanet seine Bitcoin-Treasury-Strategie weiter voran und finanziert den Ausbau erneut über Schulden.Das japanische Unternehmen Metaplanet setzt seine Bitcoin-Akkumulation fort und greift dafür erneut auf den Kapitalmarkt zurück. Mit der Ausgabe einer neuen, zinslosen Anleihe im Volumen von 8 Milliarden Yen (rund 50 Millionen US-Dollar) will das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände weiter ausbauen. Die jüngste Emission markiert bereits die 20. Anleihe des Unternehmens. Sie kommt ohne Zinsen, Sicherheiten oder Garantien aus. Stattdessen enthält sie einen Mechanismus zur automatischen Rückzahlung, der greift, sobald Metaplanet über zukünftige Finanzierungsrunden - …Den vollständigen Artikel lesen
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