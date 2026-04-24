Rohstoffe als Geldanlage: Warum Seltene Erden 2026 das Depot neu definieren

Rohstoffe als Geldanlage

Warum taugen Rohstoffe als Geldanlage - und Seltene Erden im Besonderen?

Rohstoffe erfüllen im Portfolio klassische Diversifikationsfunktionen: Sie korrelieren nur schwach mit Aktien- und Anleihemärkten, bieten Inflationsschutz und profitieren von geopolitischen Verschiebungen. Doch nicht jeder Rohstoff ist gleich. Öl unterliegt Zyklen, Gold bleibt ein psychologisch aufgeladenes Wertaufbewahrungsmittel - bei Seltenen Erden hingegen fehlt dem Westen nicht nur die Mine, sondern vor allem die industrielle Kapazität zur Verarbeitung.

Das macht sie zu einer Kategorie für sich: Rohstoffe als Geldanlage mit struktureller Knappheit als Fundament. Seltene Erden fallen meist als Nebenprodukt bei der Förderung anderer Metalle an - das Angebot ist starr. Die Aufbereitung ist extrem energieintensiv und technologisch hochkomplex, ein schneller Nachbau westlicher Kapazitäten faktisch unmöglich. Das Ergebnis: Exportbeschränkungen dominierender Förderländer haben die Preise in den letzten sechs Jahren um über 300 Prozent nach oben getrieben.

Gleichzeitig treibt die Nachfrage von allen Seiten: E-Mobilität, Windkraft, KI-Infrastruktur, Drohnentechnik und Verteidigungssysteme sind allesamt abhängig von kritischen Technologiemetallen. Die Knappheit ist kein zyklisches Problem, sondern ein strukturelles.

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Wie lassen sich Seltene Erden sinnvoll als Geldanlage nutzen?

Der direkteste Weg ist physisches Eigentum - tatsächlich eingelagertes Material statt abgeleiteter Finanzprodukte. Zertifikate und ETCs auf Seltene Erden sind zwar zugänglich, bilden aber häufig keine physischen Bestände ab und machen den Anleger zum Gläubiger, nicht zum Eigentümer. Minen-Aktien bündeln operatives Risiko, Explorationsunsicherheit und jahrelange Vorlaufzeiten.

Die Seltene Erden AG (SEAG) mit Sitz in Liechtenstein (ISIN: LI1394379161 | WKN: 139437916) hat ein Modell entwickelt, das Rohstoffe als Geldanlage für Privatanleger und Family Offices direkt zugänglich macht: Eine Aktiengesellschaft, deren alleiniger Zweck der Erwerb und die sichere Lagerung von bereits gefördertem, physischem Material ist. 90 bis 95 Prozent des Kapitals fließen unmittelbar in reale, eingelagerte Metalle.

Einkauf und Lagerung erfolgen in exklusiver Zusammenarbeit mit dem führenden globalen Händler für Seltene Erden. Als Aktionär wird man Eigentümer der Gesellschaft - und damit mittelbar Eigentümer der Substanz. Eine rechtlich deutlich stärkere Position als die eines Gläubigers bei Schuldverschreibungen.

Welche Rolle spielen Rohstoffe als Geldanlage im Portfolio - heute und 2026?

Rohstoffe haben als Beimischung im Portfolio seit Jahrzehnten ihren Platz. Was sich 2026 verändert hat, ist die Qualität der Knappheit: Während klassische Rohstoffe durch politische Entscheidungen, neue Förderprojekte oder Technologiesprünge substituiert werden können, ist bei Seltenen Erden keine dieser Optionen kurzfristig realisierbar.

Breite Streuung über Neodym, Dysprosium, Praseodym und weitere kritische Metalle reduziert das Einzelmetall-Risiko erheblich. Der EWR-Rechtsrahmen Liechtensteins bietet Stabilität. Und das klar definierte Laufzeitmodell - kurz- bis mittelfristige Haltedauer mit geplantem Exit - unterscheidet die SEAG von dauerhaften Fondsstrukturen ohne klares Ende.

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Was ist die Seltene Erden AG?

Wann endet die Möglichkeit, über die Primäremission einzusteigen?

Die Zeichnungsfrist für die Primäremission ist auf den 15. Juni 2026 begrenzt - oder endet früher, sollte das limitierte Volumen von 10 Millionen Euro vorher vollständig gezeichnet sein. Für Anleger, die Rohstoffe als Geldanlage strategisch einsetzen und die aktuelle Knappheitsphase nutzen wollen, ist der Einstieg über den Primärmarkt die direkteste Option.

Das Investitionsmodell im Überblick

Fazit: Rohstoffe als Geldanlage - mit physischer Substanz und strukturellem Rückenwind

Seltene Erden sind unter allen Rohstoffen als Geldanlage diejenigen mit dem klarsten strukturellen Rückenwind: starres Angebot, explodierende Nachfrage, geopolitischer Druck. Die Seltene Erden AG bündelt diesen Rückenwind in einem physisch hinterlegten, rechtssicheren und zeitlich definierten Investment.

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Rohstoffe als Geldanlage - Seltene Erden bieten 2026 mit der Seltene Erden AG eine physisch hinterlegte, rechtssichere und zeitlich definierte Investitionsmöglichkeit. Zeichnungsfrist bis 15. Juni 2026 unter www.seltene-erden-ag.de.

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Sonderveröffentlichung (Advertorial) und stellt keine individuelle Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Investitionen in Rohstoffe unterliegen starken Wertschwankungen und bergen das Risiko des Totalverlusts. Die genannte kurz- bis mittelfristige Laufzeit und der Zeichnungsschluss sind Planungen und können sich bei früherer Vollzeichnung ändern. Vergangene Entwicklungen (z.B. +300 % Preissteigerung) sind kein Indikator für die Zukunft. Bitte lesen Sie den offiziellen Prospekt und die Verkaufsunterlagen der Seltene Erden AG sorgfältig, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Die häufigsten Fragen rund um Seltene Erden als Geldanlage

Was macht Seltene Erden als Rohstoff-Investment besonders?

Seltene Erden unterscheiden sich grundlegend von klassischen Rohstoffen wie Gold oder Öl. Ihr Angebot ist strukturell starr, da sie meist nur als Nebenprodukt anderer Förderung anfallen. Die Aufbereitung ist extrem energieintensiv und technologisch hochkomplex - ein schneller Aufbau westlicher Kapazitäten ist faktisch unmöglich. Das Ergebnis: Exportbeschränkungen dominierender Förderländer haben die Preise in den letzten sechs Jahren um über 300 % ansteigen lassen.

Welche Nachfragetreiber stützen den Markt für Seltene Erden?

Die Nachfrage nach Seltenen Erden wächst von mehreren Seiten gleichzeitig: E-Mobilität, Windkraftanlagen, KI-Infrastruktur, Drohnentechnik und moderne Verteidigungssysteme sind alle auf kritische Technologiemetalle angewiesen. Diese Knappheit ist kein zyklisches, sondern ein strukturelles Problem - es gibt derzeit keine kurzfristig realisierbare Substitutionsoption.

Warum ist physisches Eigentum Zertifikaten oder Minen-Aktien vorzuziehen?

Zertifikate und ETCs auf Seltene Erden bilden häufig keine physischen Bestände ab und machen den Anleger lediglich zum Gläubiger. Minen-Aktien bündeln operatives Risiko, Explorationsunsicherheit und jahrelange Vorlaufzeiten. Physisches Eigentum an tatsächlich eingelagertem Material bietet dagegen eine direkte Substanzbindung und rechtlich stärkeren Schutz.

Wie funktioniert das Modell der Seltene Erden AG konkret?

Die Seltene Erden AG (SEAG, ISIN: LI1394379161) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Liechtenstein, deren alleiniger Zweck der Erwerb und die sichere Lagerung bereits geförderter physischer Seltener Erden ist. 90 bis 95 % des Kapitals fließen direkt in reale, eingelagerte Metalle. Einkauf und Lagerung erfolgen in exklusiver Zusammenarbeit mit dem führenden globalen Händler für Seltene Erden. Anleger werden als Aktionäre mittelbar Eigentümer der Substanz.

Bis wann ist ein Einstieg über die Primäremission möglich?

Die Zeichnungsfrist für die Primäremission ist auf den 15. Juni 2026 begrenzt - oder endet früher, sollte das limitierte Emissionsvolumen von 10 Millionen Euro vorher vollständig gezeichnet sein. Nach Abschluss der Zeichnung folgt eine kurz- bis mittelfristige Haltedauer. Sobald die definierten Wertziele erreicht sind, erfolgt eine geplante Liquidation mit Auszahlung an die Aktionäre.

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heartstocks GmbH Neuer Wall 54 20354 Hamburg Deutschland

Vertreten durch den Geschäftsführer: Enno Johann Henke