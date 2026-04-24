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XTB
24.04.2026 15:58 Uhr
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TRADINGIDEE des Tages | EURUSD (24.04.26)

Diese Trading Idee im Forex Trading fokussiert sich auf das Währungspaar EURUSD, das sich aktuell in einem stabilen Aufwärtstrend befindet. Nach einer kurzfristigen Korrektur konnte sich der Kurs an einer wichtigen Unterstützungszone stabilisieren, was auf neue Kaufdynamik hindeutet.

Besonders die Zone um 1,1660 spielt eine entscheidende Rolle, da hier mehrere technische Faktoren zusammenlaufen. Für Trader ergibt sich daraus eine mögliche Chance auf der Long-Seite.

EURUSD Forexpaar Chart (H4) Chartanalyse

EURUSD Forexpaar Chart (H4) Chartanalyse


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