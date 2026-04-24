Wisconsin verklagt Coinbase, Polymarket, Kalshi, Robinhood und Crypto.com wegen Verstoßes gegen die Spielgesetze des Bundesstaates. Die Begründung: Ihre Vorhersagemärkte seien in Wahrheit illegale Sportwetten. Was steckt dahinter und was bedeutet das für die Branche? Der US-Bundesstaat Wisconsin geht nun entschlossen gegen mehrere große Plattformen vor. Im Fokus stehen Coinbase, Polymarket, Kalshi, Robinhood und Crypto.com. Nach Ansicht von Attorney ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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