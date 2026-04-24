Ein US-Elitesoldat soll geheime Einsatzpläne genutzt haben, um mit Wetten auf Polymarket fast 410.000 US-Dollar zu gewinnen. Der Fall zeigt, wie brisant Prognosemärkte geworden sind. Es ist der Stoff, aus dem Marktkrimis gemacht sind: Ein Soldat soll gewusst haben, was die Welt erst später erfuhr - und daraus ein Vermögen gemacht haben. Laut CNBC wurde der 38-jährige Gannon Ken Van Dyke, Master Sergeant der U.S. Army Special Forces, festgenommen. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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