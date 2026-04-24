ETF Analyse der Woche | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc bildet den MSCI Korea 20/35 Index ab und ermöglicht Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Südkorea. Die Indexmethodik begrenzt das Gewicht einzelner Unternehmen auf maximal 35 - während alle weiteren Positionen auf 20 - begrenzt sind. Dadurch wird eine gewisse Diversifikation innerhalb eines stark konzentrierten Marktes erreicht.

- Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc WKN: LYX016 - LU1900066975 - Ticker: LKOR - Symbol: KRWL

? Key Takeaways

Klar bullischer Trend: Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc zeigt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart eine stabile Aufwärtsbewegung mit weiterem Potenzial in Richtung 150 EUR und 165 EUR, solange die SMA20 hält.

Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc zeigt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart eine stabile Aufwärtsbewegung mit weiterem Potenzial in Richtung 150 EUR und 165 EUR, solange die SMA20 hält. Hohe Dynamik bei erhöhtem Risiko: Die starke Performance (über +180 - im Jahresvergleich) geht mit hoher Volatilität und deutlichen Drawdown-Risiken einher - typisch für einen fokussierten Emerging-Markets-ETF.

Die starke Performance (über +180 - im Jahresvergleich) geht mit hoher Volatilität und deutlichen Drawdown-Risiken einher - typisch für einen fokussierten Emerging-Markets-ETF. Gezielte Beimischung sinnvoll: Aufgrund der regionalen Konzentration auf Südkorea und der Gewichtung einzelner Titel eignet sich der ETF eher als untergewichtete Ergänzung im Portfolio als als Kerninvestment.

Wochenchart - Bullisches Gesamtbild

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in GBP. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart zeigt sich ein klarer Trendwechsel: Nach einer längeren Seitwärtsphase bis Mitte 2025 konnte der ETF im Herbst deutlich an Dynamik gewinnen. Der Ausbruch über die Marke von 100 EUR markierte den Beginn einer stabilen Aufwärtsbewegung.

Rücksetzer wurden konsequent gekauft, was die Stärke des Trends unterstreicht. Besonders relevant: Der ETF notiert stabil über der SMA20 (aktuell bei 120,29 EUR), die bislang nicht mehr getestet wurde....

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