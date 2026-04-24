Ethereum Prognose: Analysten sehen 5.000 Dollar, doch ein Faktor fehlt

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Ethereum verarbeitet in diesem Quartal so viele Transaktionen wie nie zuvor, und die Zahlen hinter den ETH-ETFs sprechen eine klare Sprache. In der Woche bis zum 11. April verzeichneten Ethereum-ETFs Zuflüsse von 187 Millionen Dollar, die stärkste Woche des gesamten Jahres 2026. Der Kurs hält sich trotzdem knapp über der Marke von 2.300 Dollar, weit entfernt vom Allzeithoch. Die Ethereum Prognose mehrerer Großbanken zeigt Kursziele von bis zu 7.500 Dollar, falls das Glamsterdam-Upgrade planmäßig kommt. Doch selbst das oft zitierte Ziel bei 5.000 Dollar bedeutet vom aktuellen Niveau nur eine Verdoppelung. Erfahrene Anleger suchen deshalb nach Projekten mit deutlich höherem Hebel im selben Ökosystem. Dieser Artikel zeigt die aktuelle Ethereum Prognose der wichtigsten Analysten mit ihren Kurszielen. Er erklärt außerdem, welches Ethereum-basierte Projekt gerade das Kapital anzieht, das auf den nächsten großen Multiplikator wartet.

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Ethereum Prognose 2026: ETF-Zuflüsse auf Rekordhoch, Glamsterdam-Upgrade im Fokus

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Ethereum notiert aktuell bei rund 2.300 Dollar und damit etwa 52 Prozent unter seinem Allzeithoch laut CoinCodex. Die kurzfristige Preisspanne für April 2026 liegt zwischen 2.378 und 2.645 Dollar, mit einem Durchschnitt von 2.512 Dollar. Die technischen Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild, und der Fear-and-Greed-Index steht bei 32, was auf eine ängstliche Marktstimmung hindeutet. Das tägliche Handelsvolumen bleibt stabil, doch eine klare Richtung fehlt bisher. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 274 Milliarden Dollar, was Ethereum zum zweitgrößten Krypto-Asset nach Bitcoin macht.

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In der Woche bis zum 11. April flossen 187 Millionen Dollar in ETH-ETFs, wie Yahoo Finance berichtete, der stärkste Zufluss seit Jahresbeginn. Das Ethereum-Netzwerk verarbeitete in diesem Quartal mehr Transaktionen als in jedem vorherigen Quartal seiner Geschichte und setzt damit einen neuen Rekord. Das Glamsterdam-Upgrade soll die Gebührenstruktur verbessern und die Skalierbarkeit auf ein neues Niveau heben, was den Preis stützen könnte. Standard Chartered sieht ETH bei 7.500 Dollar für 2026, während Citi ein konservativeres Ziel von 3.175 Dollar ansetzt. CryptoTicker sieht kurzfristig die 2.500-Dollar-Marke als nächsten technischen Widerstand, den der Kurs überwinden muss.

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Die Ethereum Prognose auf 5.000 Dollar klingt auf den ersten Blick überzeugend, doch die Rechnung dahinter zeigt nüchtern nur einen Anstieg von rund 120 Prozent vom aktuellen Kurs. Bei einer Marktkapitalisierung von 274 Milliarden Dollar braucht jeder weitere Prozentpunkt Milliarden an frischem Kapital, das erst einmal fließen muss. Für Anleger, die sich einen Multiplikator jenseits einer Verdoppelung wünschen, reicht dieser Spielraum schlicht nicht aus. Erfahrene Händler kennen dieses Problem aus früheren Zyklen und suchen deshalb im gleichen Ökosystem nach Projekten, die noch am Anfang ihrer Bewertungskurve stehen. Die spannendere Frage lautet, ob ein Ethereum-basiertes Projekt diesen Hebel heute noch bieten kann, bevor die nächste Welle alle Preise nach oben trägt.

Pepeto: Eine Ethereum-basierte DeFi-Börse vor dem Börsenstart

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Genau diese Frage hat das Kapital bereits beantwortet, und die Zahlen lassen keinen Zweifel daran offen. Pepeto ist auf Ethereum gebaut und liefert als einziges Meme-Token-Projekt eine funktionierende DeFi-Börse, noch bevor der öffentliche Handel beginnt. Kein vergleichbares Projekt in der gesamten Geschichte der Meme-Token hat diesen Schritt vor dem Listing an einer großen Börse geschafft. Wer den letzten Zyklus beobachtet hat, weiß, dass Einstiege vor dem Start die größten Ergebnisse liefern.

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Die Plattform verarbeitet Swaps ohne Gebühren auf Ethereum, BNB Chain und Solana, wobei jede Transaktion Nachfrage für den nativen Token erzeugt. Die Bridge überträgt Token in Sekunden zwischen den drei Chains, ohne dass der Nutzer die Plattform verlassen muss. Ein KI-gestützter Scanner erkennt Rug-Pull-Risiken, versteckte Mint-Funktionen und gefährliche Vertragslogik, bevor ein Nutzer seinen ersten Trade ausführt. Dieses Sicherheitsnetz arbeitet automatisch und schützt jeden Nutzer auf eine Weise, die auf den meisten dezentralen Börsen heute nicht existiert.

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Der Presale hat 9,5 Millionen Dollar eingesammelt, und das Tempo steigt mit jeder Woche weiter an. Die Anzahl der Wallets hat sich im letzten Monat verdoppelt, und CoinMarketCap hat ohne jede Teamanfrage eine Live-Vorschauseite veröffentlicht, ein Signal, das nur bei bevorstehenden Listings erscheint. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Start des Presale geprüft und freigegeben, was jedem Käufer eine Sicherheit gibt, die bei den meisten Presale-Projekten komplett fehlt. Der aktuelle Preis liegt bei 0,0000001866 Dollar, eine Binance-Notierung ist bestätigt, und die Lücke zwischen Presale-Preis und Listungspreis bietet den Hebel, den die Ethereum Prognose bei dieser Marktkapitalisierung nicht mehr hergibt. Alle Details laufen in Echtzeit auf der offiziellen Pepeto-Website, und jede Runde schließt schneller als die vorherige.

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Fazit

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Die Ethereum Prognose für 2026 zeigt steigende ETF-Zuflüsse und ein starkes Netzwerk, aber der große Sprung ist bei dieser Marktkapitalisierung rechnerisch begrenzt. Pepeto sitzt im selben Ethereum-Ökosystem und bietet den asymmetrischen Einstieg, den ETH bei seinem heutigen Bewertungsniveau nicht mehr liefern kann. SolidProof hat den Code geprüft, die Börse funktioniert, und das informierteste Kapital im Markt hat bereits eingekauft. Wer versteht, dass Einstiege vor dem Start die größten Ergebnisse liefern, erkennt sofort, was dieser Presale-Preis bedeutet. Die Runden schließen sich, und der aktuelle Preis wird nicht zurückkehren.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch kann Ethereum laut aktueller Ethereum Prognose 2026 steigen?

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Standard Chartered setzt das obere Ziel bei 7.500 Dollar an, während CoinCodex kurzfristig 2.512 Dollar als Durchschnitt für April prognostiziert. Das Glamsterdam-Upgrade und steigende ETF-Zuflüsse von 187 Millionen Dollar in einer Woche gelten als wichtigste Katalysatoren für einen Anstieg.

Was ist Pepeto und warum investieren Ethereum-Anleger in den Presale?

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Pepeto ist eine Ethereum-basierte DeFi-Börse mit gebührenfreien Swaps auf drei Chains, einem KI-Scanner und einer Cross-Chain-Bridge. Der Presale hat 9,5 Millionen Dollar eingesammelt, der Code wurde von SolidProof geprüft, und eine Binance-Notierung ist bestätigt. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io.