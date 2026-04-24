DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. - Montag, 27. April (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 25. April 2026 *** 16:00 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panelteilnahme bei Veranstaltung der Brookings Institution - US/Präsident Trump, Keynotes bei Konferenz und Gala für Käufer von Meme-Coins M O N T A G, 27. April 2026 *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call) 07:10 DE/Südzucker AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher: GfK) Mai PROGNOSE: -29,3 zuvor: -28,0 *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.