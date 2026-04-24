Porsche hat einen Abnehmer für seine Beteiligung an der kroatischen Rimac Group sowie dem Gemeinschaftsunternehmen Bugatti Rimac gefunden, das für seine Hypercars bekannt ist. Käufer ist ein Konsortium unter Führung des Finanzinvestors HOF Capital, hinter dem die ägyptische Milliardärsfamilie Sawiris steht. Ende einer langjährigen Zusammenarbeit: Nachdem die VW-Tochter Porsche 2018 mit 10 Prozent bei Rimac eingestiegen ist und später auf 21 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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