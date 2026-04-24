DJ WOCHENVORSCHAU/27. April bis 3. Mai (18. KW)

=== M O N T A G, 27. April 2026 *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 07:10 DE/Südzucker AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher: GfK) Mai *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q D I E N S T A G, 28. April 2026 *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Geschäftsbericht *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 1Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (18:30 PK; 19:30 Analystenkonferenz) *** 19:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit EU-Kommissar Albuquerque 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 1Q - DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Geschäftsbericht M I T T W O C H, 29. April 2026 *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2025 *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 10:00 DE/Gea Group AG, HV *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/Rational AG, HV 10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen April *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 10:30 DE/Hochtief AG, HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar und März *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz) 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell) *** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q *** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q - DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis - Börsenfeiertag: Japan D O N N E R S T A G, 30. April 2026 *** 01:50 JP/Industrieproduktion März *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) verarbeitendes Gewerbe *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (CFLP) nicht-verarbeitendes Gewerbe *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q 06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Statement 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 07:30 FR/Privater Verbrauch März *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April *** 10:00 DE/Atoss Software SE, HV *** 10:00 DE/BASF SE, HV *** 10:00 DE/Continental AG, HV *** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV *** 10:00 DE/RWE AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Februar *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q - Verkürzter Handel in Schweden F R E I T A G, 1. Mai 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q *** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April - Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien ===

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