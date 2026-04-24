Berlin (ots) -Er ist in Berlin geboren, in Nizza aufgewachsen und lebt heute in der Schweiz. Er spricht sechs Sprachen, ist sehr sportlich und hat 2023 PLAN-B NET ZERO gegründet. Er war der Typ, von dem früher niemand erwartet hätte, dass er diesen Weg geht. Er selbstmanchmal auch nicht.Wir haben uns Bradley Mundt, Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO, geschnappt und ihn gebeten, über die Idee hinter dem Unternehmen, seinen Alltag und das zu reden, was ihn antreibt.Der Anfang - Wie eine Energiekrise zur Geschäftsidee wurdeBradley, wo fängt die Geschichte von PLAN-B NET ZERO an?Bradley: Es war Ende 2022. Wir waren ein Abend mit Freunden, kein großes Programm, einfach zusammen reden, ein Getränk zusammen trinken. Die meisten standen kurz vor dem Masterstudium, wollten in andere Städte oder Länder. Und irgendwannredeten wir darüber, wie absurd die Situation gerade war. Die Energiepreise explodierten, Studenten konnten sich ihre Wohnungen kaum noch leisten. Und ich saß da und dachte: Das ist doch keine Naturgewalt. Das ist ein Systemversagen. Irgendwo muss da eine Lösung möglich sein.Und dann?Bradley: Dann bin ich nicht schlafen gegangen und habe über das Problem nachgedacht. Was mich wirklich beschäftigt hat, war nicht der Preis selbst, sondern warum Menschen so wenig Kontrolle über etwas haben, das so fundamental ist wie Energie. Die erste Idee war: Solarmodule vermieten. Selbstversorgung für alle, nicht nur für die, die es sich leisten können. Aus dieser simplen Idee wurde durch viele Gespräche, Anpassungen und ehrliche Fehler das, was ich heute Neo Energy nenne.War das deine erste Geschäftsidee?Bradley: Nein, definitiv nicht. Es war wohl die fünfte oder sechste. Aber diesmal war etwas anders. Diesmal hat auf die Idee konsequent die Umsetzung gefolgt. Ich habe nicht mehr gewartet, bis alles perfekt war. Ich habe angefangen. Und ich wusste auch, dass ich es einfach machen muss. Es gibt nicht den richtigen oder perfekten Moment.Das Unternehmen - Was PLAN-B NET ZERO wirklich machtErkläre uns Neo Energy so, als würdest du es einem Freund beim Abendessen erklären.Bradley: Stell dir vor, deine Bank würde dir nur einmal im Jahr sagen, wie viel Geld du hast. Du könntest nur in die Filiale gehen, wenn etwas schiefläuft. Klingt absurd, oder? Genau so funktioniert Energie heute noch für die meisten Menschen. Du bekommsteine Rechnung, die du kaum verstehst, und das war's. Neo Energy macht das anders. Wir geben dir Kontrolle. Du siehst in Echtzeit, was du verbrauchst. Das System denkt mit, optimiert automatisch und stellt dir zum richtigen Zeitpunkt die einfache Frage: Soll ich für dich Geld sparen? Energie, die einfach funktioniert, wie Musik-streaming, wie deine Banking-App.Warum hast du das in der Schweiz gegründet?Bradley: Das war eine persönliche Entscheidung, die sich auch unternehmerisch aufgedrängt hat. Ich mag die Schweiz wirklich, nicht nur weil ich hier lebe. Das Rechtssystem ist stabil, berechenbar, flexibel. Und ich kann in 20 Minuten auf der Piste stehen. Das ist nicht selbstverständlich, ich weiß. Wenn du früh morgens alleine im Schnee stehst und die Stille genießt, dann kommst du mit einem klaren Kopf zurück.Was war die klügste Entscheidung beim Aufbau von PLAN-B NET ZERO?Bradley: Ganz klar: nicht zu versuchen, alles alleine zu machen. Ich bin jung. Ich habe Stärken, aber ich habe auch Wissenslücken und natürlich nicht die ganzen Erfahrungen. Deshalb habe ich von Anfang an sehr erfahrene Menschen um michversammelt. Board-Mitglieder und Führungskräfte mit 20 bis 40 Jahren Branchenerfahrung. Menschen, die wissen, wie es geht. Ich habe mir Zeit genommen, zu lernen und dann übernommen, als ich bereit war.Der Mensch - Wer Bradley außerhalb des Büros istWas machst du, wenn du nicht arbeitest?Bradley: Sport ist ein großer Teil meines Lebens, das war er immer. Ich war Leistungssportler in Taekwondo und Schwimmen, heute mache ich CrossFit. Mehrmals die Woche, manchmal abends vor dem Schlafengehen. Es ist für mich fast wie Meditation. Es bringt mich an Grenzen, macht den Kopf frei, und danach sehe ich die Dinge klarer. Im Winter bin ich regelmäßig auf der Piste, das ist einer der Gründe, warum ich die Schweiz so schätze.Du bist mit sechs Sprachen aufgewachsen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch. Was macht das mit deiner Sicht auf die Welt?Bradley: Es öffnet Türen, die sonst geschlossen bleiben. Wenn du mit jemandem in seiner Sprache redest, verändert sich die Qualität des Gesprächs. Du kommst schneller auf eine ehrliche Ebene. Das hilft beim Networking, beim Aufbau von Partnerschaften, beim Verstehen von Märkten. Ich denke international, nicht weil ich es gelernt habe, sondern weil ich so aufgewachsen bin. Zum Glück.Musik spielt eine große Rolle in deinem Leben, warum?Bradley: Musik ist mein verlässlichster Schalter. Wenn ich nach einem intensiven Tag abschalten will, dann läuft Musik. Besonders in stressigen Phasen höre ich Techno. Es klingt vielleicht widersprüchlich, aber es funktioniert. Ich habe unzähle Playlists in allen möglichen Genres, investiere gerne in gute Lautsprecher und Kopfhörer. Musik schafft für mich mentalen Raum. Sie inspiriert, sie lässt mich träumen, sie öffnet Kreativität.Wie würden dich deine Freunde beschreiben?Bradley: Direkt. Entspannt. Vielleicht etwas nerdy. Lustig und Immer dabei, wenn etwas los ist, aber auch jemand, der gerne einfach einen ruhigen Abend verbringt. Wir gehen selten in Clubs. Lieber irgendwo zusammensitzen, reden, lachen. Aus solchenAbenden entstehen übrigens auch die besten Ideen.Führung & Mindset - Was ihn antreibtWie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?Bradley: Direkt, vertrauensbasiert, ohne unnötige Hierarchien. Ich mag keine Überkommunikation, keine permanenten Pflicht-Teamevents, keinen Overhead, der niemanden weiterbringt. Was ich stattdessen will: ehrliche Gespräche, hohe Standards, ein Team, das weiß warum es das macht und auch Lust hat was zu bewegen. Ich pflege ein freundschaftliches, aber professionelles Verhältnis zu meinen Mitarbeitenden.Was hast du in den ersten Jahren als Gründer gelernt?Bradley: Dass sich rund 80 Prozent aller Annahmen unterwegs verändern. Politische Rahmenbedingungen, Marktbedingungen, Umsetzungszeiträume, nichts läuft so wie geplant. Am Anfang hat mich das gestresst. Heute ist es meine Normalität. Ich arbeite mitdem, was da ist, und mache das Beste daraus. Dinge, die ich nicht ändern kann, versuche ich auch nicht zu ändern. Ich will meine gute Energie nicht verschwenden.Wie gehst du mit Druck um?Bradley: Ehrlich gesagt: Ich stresse mich wenig. Das klingt vielleicht seltsam für einen CEO, aber ich habe gelernt, wirklich abzuschalten, wenn ich nicht arbeite. Musik hilft. Sport hilft. Und ein gutes Netzwerk aus Menschen, denen du vertraust, hilft auch. Wenn ich Probleme habe, rede ich darüber, nicht erst wenn es zu spät ist. Ich gehe immer behutsam mit meiner Energie um.Was kommt - Der Blick nach vornWo steht PLAN-B NET ZERO heute, und wo soll es hingehen?Bradley: Wir haben 2023 mit 30 Millionen Euro Umsatz angefangen. Heute sind wir bei rund 60 Millionen ARR. Bis Ende 2026 wollen wir über 200 Millionen Euro erreichen - organisch, ohne Fremdkapital. Wir verdreifachen uns jährlich, was außergewöhnlichist, auch für uns. Und wir haben gerade erst eine US-Tochtergesellschaft gegründet. Die Vision skaliert geografisch.Hat dich das Wachstum selbst überrascht?Bradley: Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe immer viel Potenzial in Neo Energy gesehen. Aber wie schnell es geht - das hatte ich nicht erwartet. Ich bin verdammt stolz auf jede einzelne Person in meinem Team. Ohne sie wäre das nicht möglich.Letzte Frage: Was ist für dich Neo Energy in einem Satz?Bradley: Energie, die für dich arbeitet, nicht umgekehrt.-> Bradley Mundt auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/bradley-mundt-79b18426b/) für merh InsightsÜber PLAN-B NET ZEROPLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy.Es verwandelt 100% nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt. Die Plattform erweitert Energieversorgung um digitale und servicebasierte Angebote, sowie Software und Licensing. Durch datenbasierte Optimierung, nutzerorientierte Funktionen und zusätzliche Leistungen jenseits der reinen Energiebelieferung entsteht ein neues integriertes Nutzungserlebnis.Weitere Informationen www.planbnetzero.comPressekontakt:Julia SchnitgerE-Mail: presse@planbnetzero.comWeb: www.planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175322/6262347