Unter Tim Cook entwickelte sich Apple zeitweise zum reichsten Unternehmen der Welt. Doch feierte der Noch-CEO nicht nur Erfolge. In einem internen Meeting soll er über seine größten Fehltritte gesprochen haben - und die Lehren, die er daraus gezogen hat. Zum 1. September wird Apples derzeitiger Hardware-Chef John Ternus den CEO-Posten von Tim Cook übernehmen. Cook wechselt dann als Vorsitzender in den Aufsichtsrat. Im Zuge der Ankündigung haben der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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