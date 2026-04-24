© Foto: UnsplashGroße Spirituosen-Hersteller müssen die Produktion stoppen: Die Lagerhäuser sind mit Whiskey sind voll. Zeit, sich die Aktien genauer anzusehen.Laut Daten des US-Finanzministeriums produzierten amerikanische Whiskey-Brennereien 2019 rund 825 Millionen Liter Whiskey und erreichten 2023 einen Höchststand von etwa 1,13 Milliarden Litern. Danach wendete sich das Blatt und die Produktion wurde wieder rückläufig: 2024 lag die Produktion noch bei rund 1,08 Milliarden Litern. Die Alkoholindustrie in den USA sieht sich in allen Spirituosenkategorien derzeit mit Gegenwind konfrontiert. Zwar greifen einige Konsumenten vermehrt zu höherwertigen Spirituosen, doch der Gesamtkonsum ist massiv …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE