Docusign, Okta, Tinder, Vercel und Zoom führen World ID den Nachweis der Menschlichkeit für Unternehmen, KI-Agenten und Verbraucher ein

Letzte Woche kündigte World die nächste Generation von World ID an, sein Protokoll für den Nachweis der Menschlichkeit zur Stärkung des Vertrauens im Internet. Die Bekanntgabe wurde während "Lift Off", einem Live-Event in San Francisco gemacht.

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Docusign, Okta, Tinder, Vercel, and Zoom bring World ID proof of human to businesses, AI agents, and consumers

Da es KI einfacher denn je macht, überzeugende Inhalte, Identitäten und Interaktionen zu erstellen, ist das Vertrauen im Internet gesunken. World ID begegnet dieser Herausforderung, indem es Einzelpersonen ermöglicht, privat zu beweisen, dass sie ein echter, einzigartiger Mensch sind, ohne ihre Identität auf Apps, Plattformen und gegenüber Diensten offenzulegen.

"Wenn im Internet alles gefälscht werden kann, weiß man nicht mehr, wem oder was man vertrauen soll", sagte Tiago Sada, Chief Product Officer bei Tools for Humanity, einem Unternehmen, das Tools für World entwickelt. "World ID, das bereits mehr als 450 Millionen Mal verwendet wurde, packt dieses Problem an der Wurzel an, und zwar mit einer einfachen, datenschutzkonformen Methode, um zu beweisen, dass hinter jeder Interaktion ein echter Mensch steht."

Ein Full-Stack-Upgrade für Proof of Human

Die neue World ID setzt auf eine kontobasierte Architektur, die den Nachweis der Menschlichkeit sicherer und flexibler macht und sich für die Einführung auf breiter Front in Konsumenten- und Unternehmensanwendungen eignet.

Die wichtigsten Funktionen:

Kontobasiertes Konzept: ermöglicht dauerhaften, übertragbaren Nachweis der Menschlichkeit über Anwendungen und Dienste hinweg;

ermöglicht dauerhaften, übertragbaren Nachweis der Menschlichkeit über Anwendungen und Dienste hinweg; Key-Rotation und -Wiederherstellung: verbessert Sicherheit und Nutzbarkeit für den Einsatz in der Praxis;

verbessert Sicherheit und Nutzbarkeit für den Einsatz in der Praxis; Multi-Key- und Session-Support: erlaubt nahtlose Authentifizierung über Geräte und Umgebungen hinweg;

erlaubt nahtlose Authentifizierung über Geräte und Umgebungen hinweg; Erweiterter Datenschutz: stärkt Anonymität durch Einmal-Nullifizierer; und

stärkt Anonymität durch Einmal-Nullifizierer; und Offenes Ökosystem: macht Integration durch ein neues Open-Source-SDK allen Entwicklern zugänglich.

World ID für Unternehmen: die Verifizierung von Menschen in kritischen Workflows

World ID wird auf Enterprise-Umgebungen ausgedehnt, wo der Nachweis, dass der korrekte Mensch agiert, immer kritischer wird.

Da Deepfakes immer besser werden, ist der Identitätsnachweis in Kommunikations- und Kollaborationstools mittlerweile unverzichtbar.

Zoom: Zoom ist die erste Kommunikationsplattform, die eine direkte Integration von Deep Face in ihr Meeting-Produkt anbietet. Die Integration liefert ein hardwaregestütztes "Root of Trust" durch einen Drei-Wege-Abgleich: das kryptografisch signierte Bild, das bei der ursprünglichen Verifizierung des Teilnehmers an einem Orb aufgenommen wurde, ein Echtzeit-Face-Auth-Liveness-Selfie auf dem Gerät des Teilnehmers und das Live-Videobild, das die anderen Teilnehmer auf dem Bildschirm sehen. Wenn alle drei übereinstimmen, ist mit hoher Sicherheit bestätigt, dass die Person im Call der echte, verifizierte Mensch ist, der erwartet wird. Die Integration ist ausschließlich für die Analyse von Videos, nicht Audio, ausgelegt.

Auch bei digitalen Vereinbarungen ist es gleichermaßen wichtig, dass Handlungen einer echten Person zugeordnet werden können.

Docusign: Docusign und World arbeiten zusammen, um den Nachweis der Menschlichkeit in das Vertrauensmodell für die Unterzeichnung von Dokumenten zu integrieren. Über World ID können Unterzeichner spezifische Attribute über sich selbst bestätigen und so beweisen, dass sie ein Mensch und kein Bot sind. Dies schafft eine Grundlage für die menschliche Kontinuität in Vertragsworkflows wodurch Handlungen, egal ob sie direkt ausgeführt oder delegiert wurden, stets einem verifizierten Menschen zugeordnet werden können.

Diese Anwendungsfälle begegnen den wachsenden Risiken im Zusammenhang mit Identitätsvortäuschung, Betrug und KI-generierter Täuschung bei geschäftskritischen Vorgängen.

World ID für Agenten: Menschliche Verifizierung in einer automatisierten Welt

Da KI -Agenten zunehmend im Namen von Individuen handeln, ist die Verifizierung des Menschen hinter diesen Agenten unverzichtbar geworden.

World führt neue Funktionen wie "Human-in-the-Loop" ein, um sicherzustellen, dass der Mensch in automatisierten Arbeitsabläufen in entscheidenden Momenten eingebunden bleibt.

World arbeitet mit Vercel zusammen, um Human-in-the-Loop Entwicklern bereitzustellen, die mit dem neuen Open-Source-Workflow-SDK von Vercel arbeiten. Entwickler können jedem Workflow oder Agenten einen Schritt hinzufügen, der eine menschliche Verifizierung erfordert. Jede Verifizierung ist innerhalb der jeweiligen Workflow-Ausführung einsehbar, um eine lückenlose Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Das Ergebnis ist ein nachweisbarer Beleg dafür, dass in den entscheidenden Momenten ein Mensch in den Prozess eingebunden war. Diese Funktion ist ab heute verfügbar und kann über npm installiert werden.

World arbeitet darüber hinaus mit Okta zusammen, um zu definieren, wie Menschen und Agenten interagieren.

Okta plant, ein neues Produkt zu entwickeln: Human Principal. Mit Human Principal können API-Entwickler verifizieren, ob ein Mensch hinter einem Agenten und dessen Handlungen steht, und entsprechende Richtlinien durchzusetzen. Menschen können sich über verschiedene Verifizierungsmethoden ausweisen, um einen gerätegebundenen kryptografischen Nachweis zu erhalten, der produktübergreifend gültig ist, ohne dass mühsame Neuverifizierungen erforderlich sind. World ID soll einer der ersten Integrationspartner von Human Principal werden und wird Human Principal eine datenschutzkonforme, benutzerfreundliche und allgegenwärtige Methode zum Nachweis der Menschlichkeit bereitstellen.*

In Kombination ermöglichen World ID und Human Principal Funktionen wie etwa Rate Limits pro Person für Agenten-Traffic, missbrauchsgeschützte Free-Tiers sowie einen schlankeren Onboarding-Prozess für Agenten, die im Namen ihres menschlichen Auftraggebers auf Dienste zugreifen müssen. Die Warteliste für die kommende Human-Principal-Beta ist ab sofort geöffnet unter humanprincipal.ai.

Diese Tools schaffen eine nachprüfbare Verbindung zwischen menschlicher Absicht und automatisierter Ausführung im sich entwickelnden "Agentic Web".

World ID für Menschen: Vertrauen in alltägliche Plattformen schaffen

World ID wird ferner Plattformen hinzugefügt, die Menschen täglich nutzen, insbesondere wo es auf Authentizität und Fairness ankommt. Ein Beispiel ist das Online-Dating, bei dem Vertrauen eine grundlegende Rolle dabei spielt, wie Menschen zueinanderfinden.

Letztes Jahr starteten World und Match Group ein World ID-Pilotprojekt mit Tinder in Japan, bei dem Individuen unter Wahrung ihrer Privatsphäre bestätigen konnten, dass hinter dem Profil ein echter Mensch steht. Nun wird diese Integration auf Tinder in ausgewählten Märkten ausgeweitet, einschließlich Japan und USA, womit Tinder den Nachweis der Menschlichkeit in großem Maßstab vorantreibt. Das Prinzip ist einfach: Einmal an einem Orb verifizieren, das Tinder-Konto verknüpfen, mit einem 'Verified Human'-Badge aus der Masse hervorstechen und durch den Nachweis der Echtheit hochwertigere Kontakte knüpfen. Für begrenzte Zeit erhalten Nutzer zudem fünf kostenlose Tinder-Boosts eine kostenpflichtige In-App-Funktion, die das eigene Profil zu einem der Top-Profile in der Umgebung macht. Diese Art von Sicherheit verändert das Auftreten der Nutzer, und wenn Menschen sich authentisch zeigen, entstehen bessere Verbindungen.

Live-Events sind einer der offensichtlichsten Orte, an denen die gefürchteten Bots echten Fans echtes Geld kosten. World hat dazu Concert Kit eingeführt ein neues Produkt, das es Künstlern erlaubt, Tickets für verifizierte Menschen zu reservieren. Künstler haben sich bereits dazu verpflichtet, das Concert Kit in Pilotprojekten zu testen. Thirty Seconds to Mars wird für ihre kommende 2027-Tournee ein Kontingent an Tickets für verifizierte Menschen reservieren; weitere Details dazu folgen. Es wurde mitunter berichtet, dass Tools for Humanity eine Partnerschaft oder kommerzielle Beziehung mit Bruno Mars, 'The Romantic Tour' und Live Nation unterhält. Dies ist nicht der Fall. Es besteht keinerlei Geschäftsbeziehung, Vereinbarung oder Zusammenarbeit zwischen Tools for Humanity, World oder den damit verbundenen Produkten und diesen Parteien.

Über World

World soll das weltweit größte und inklusivste Netzwerk echter Menschen werden. Das Projekt wurde ursprünglich von Sam Altman, Max Novendstern und Alex Blania ins Leben gerufen und hat zum Ziel, im Zeitalter der KI jedem Menschen einen Nachweis seiner Menschlichkeit, finanzielle Mittel und Verbindung zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über World unter world.org und auf X.

*Die Erwähnung künftiger Produkte, Merkmale, Funktionen oder Zertifizierungen in dieser Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Angaben stellen keine Verpflichtung zur Lieferung dar und sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen herangezogen werden.

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