XRP Kurs klettert auf 1,44 Dollar - warum Analysten jetzt zwischen Ausbruch und Korrektur gespalten sind

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Der XRP Kurs hat in dieser Woche das technische Signal geliefert, das den Markt in zwei Lager teilt. Auf der einen Seite steht der erste saubere MACD-Crossover seit Januar, der beim letzten Mal eine 25-Prozent-Rally auf 2,40 Dollar auslöste. Auf der anderen Seite wartet der 100-Tage-EMA bei 1,55 Dollar als Widerstand, den der Token noch überwinden muss, um eine echte Trendumkehr zu bestätigen. XRP handelt bei 1,44 Dollar nach einem Wochenplus von rund 10 Prozent und hat dabei sowohl Bitcoin als auch Ethereum übertroffen. Wale haben 360 Millionen Token in Zehn-Monats-Höchstgeschwindigkeit aufgekauft, und Rakuten hat XRP gerade für 44 Millionen Nutzer in Japan geöffnet. Die Frage, die jeden Halter beschäftigt, ist, ob dieser Flip die Kraft hat, den Token über 1,80 Dollar zu tragen. Dieser Artikel zeigt die Daten hinter dem XRP Kurs und warum eine andere Art von Einstieg schneller liefern könnte. Wer das Muster aus dem Januar kennt, weiß, dass die Antwort im Timing liegt.

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XRP Kurs bei 1,44 Dollar: MACD-Flip trifft auf Wal-Akkumulation und Rakuten-Integration

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Der XRP Kurs liegt bei 1,44 Dollar, nachdem der Token die 20-Tage- und 50-Tage-EMAs zum ersten Mal seit Januar zurückerobert hat, wie Yahoo Finance berichtet. Der tägliche MACD-Crossover hat sich durch den Rücksetzer von 1,50 Dollar gehalten, ein Signal, das bei jedem vorherigen Versuch in 2026 gescheitert war und jetzt zum ersten Mal Bestand hat. Ein symmetrisches Dreiecksmuster deutet auf ein Ziel von 1,90 Dollar hin, falls der Kurs über 1,55 Dollar schließt, was die nächste große Bewegung einleiten würde.

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Wal-Wallets haben 360 Millionen XRP mit einer Zehn-Monats-Hochrate angesammelt, und die Wallets mit 1.000 bis 100.000 XRP erreichten ein Allzeithoch, während seit Februar 2026 rund 7 Milliarden XRP von den Börsen abgezogen wurden. Rakuten Wallet integrierte XRP am 15. April und öffnete den Token für 44 Millionen japanische Nutzer über 5 Millionen Händler, wie CoinDCX analysiert. Mehr als 3 Billionen Rakuten-Punkte im Wert von rund 23 Milliarden Dollar können jetzt in XRP umgewandelt werden, und eine geplante Fintech-Integration könnte 17 Millionen Bankkunden den direkten Fiat-zu-XRP-Tausch ermöglichen.

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Sieben Spot-XRP-ETFs haben kumulative Zuflüsse von 1,27 Milliarden Dollar verbucht, und die 55 Millionen Dollar Mitte April waren die stärkste Woche des Jahres 2026. Die Unterstützung liegt bei 1,35 Dollar, und der Widerstand erstreckt sich von 1,50 bis 1,55 Dollar, wobei ein Tagesschluss über 1,55 Dollar den MACD-Flip bestätigen und den Weg Richtung 1,80 Dollar öffnen würde. Changelly projiziert eine 2026-Spanne von 1,30 bis 2,83 Dollar, und das CLARITY-Act-Markup im Senat wird für Anfang Mai erwartet. Selbst das bullische Ziel von 2,40 Dollar liefert rund 67 Prozent Aufwärtspotenzial, eine Rendite, die Wochen an Katalysatoren braucht, während ein bestätigter Presale-Listing-Termin Vielfache innerhalb eines einzigen Handelsereignisses freischaltet.

Pepeto: Wo die Presale-Mathematik den XRP Kurs für größere Zyklusrenditen übertrifft

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Das bullische Szenario deutet auf 1,80 Dollar hin, falls das CLARITY-Act-Markup und die Beilegung der regulatorischen Fragen zusammenkommen, eine Bewegung, die immer noch Wochen korrekt gestapelter Katalysatoren erfordert. Pepeto komprimiert diese Art von Anstieg in ein einziges Ereignis, und der Presale hat 9,5 Millionen Dollar eingesammelt, während das bestätigte Binance-Listing den Einstieg bei 0,0000001866 Dollar nur noch für begrenzte Zeit offenhält.

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Das Produkt hinter dem Token funktioniert bereits. Eine gebührenfreie Börse verarbeitet Swaps über Ethereum, BNB Chain und Solana, ohne eine einzige Transaktion zu belasten, was bedeutet, dass Positionen wachsen, ohne bei jeder Bewegung Wert an Kosten zu verlieren. Eine Cross-Chain-Bridge verschiebt Token ohne Gaskosten zwischen Netzwerken, und ein KI-Vertragsscanner markiert Risiken, bevor ein Wallet irgendetwas unterschreibt, und fängt die Art von Problemen ab, die andere Projekte in diesem Jahr Millionen gekostet haben.

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SolidProof hat das gesamte Codebase geprüft und verifiziert, bevor auch nur ein Dollar eingezahlt wurde, was den Presale von Beginn an auf ein sicheres Fundament stellt. Das Team kombiniert einen Pepe-Mitgründer mit einem ehemaligen Binance-Manager, der den Listing-Weg mit Erfahrung aus erster Hand steuert. Analysten setzen das 100x-Ziel auf genau die Presale-zu-Listing-Bewegung, die frühe Käufer bei BNB, Shiba Inu und Dogecoin erfasst haben, als diese Token für Bruchteile eines Cents handelten.

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Der Unterschied in diesem Zyklus ist, dass Pepeto diese Schwelle mit einem Produktpaket erreicht, das keiner dieser früheren Token beim Debüt mitbrachte, einer funktionierenden Börse, einer gasfreien Bridge und einem KI-Scanner. Jede Stunde, die der Presale offen bleibt, ist eine Stunde näher am endgültigen Schluss, und der XRP Kurs wird sich über Wochen entfalten, während dieser Einstieg bei 0,0000001866 Dollar nur einmal pro Zyklus auf dem Konto erscheint.

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Fazit

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Das Muster, das sich seit 2017 in jedem Bullrun wiederholt hat, ist einfach genug, um ignoriert zu werden, doch die Wallets, die Börsentoken vor dem Listing kauften, erfassten Renditen, die die Charts später unvermeidlich aussehen ließen. Der XRP Kurs trägt echtes institutionelles Gewicht für geduldige Halter, doch 0,0000001866 Dollar erscheint einmal pro Zyklus. Pepeto steht bei 9,5 Millionen Dollar mit SolidProof-Audit und bestätigtem Binance-Listing, und der Presale komprimiert den Zeitrahmen, den XRP für 2,40 Dollar braucht, in ein einziges Listing-Ereignis. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website unter pepeto.io, bevor das Listing den Einstieg für immer verschließt, denn dieses Fenster schließt sich endgültig, sobald der Handel beginnt.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der XRP Kurs nach dem MACD-Flip im April?

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Der XRP Kurs liegt bei 1,44 Dollar mit einem bullischen MACD-Crossover, Unterstützung bei 1,35 Dollar und Widerstand bei 1,55 Dollar, wobei sieben Spot-ETF-Entscheidungen im zweiten Quartal 2026 ausstehen, die Rakuten-Integration 44 Millionen japanische Nutzer über 5 Millionen Händler hinzufügt und Wale 360 Millionen Token in Zehn-Monats-Höchstgeschwindigkeit angesammelt haben.

Warum ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als der aktuelle XRP Kurs?

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Pepeto ist der stärkere Einstieg, weil der Presale bei 0,0000001866 Dollar mit einem bestätigten Binance-Listing steht und die offizielle Pepeto-Website unter pepeto.io eine funktionierende Börse mit SolidProof-Audit zeigt, die das bullische 2,40-Dollar-Ziel von XRP an Zeitrahmen und Renditepotenzial übertrifft, wobei Analysten ein 100x-Ziel auf die Presale-zu-Listing-Bewegung setzen.